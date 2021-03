¡Planee sus días libres con la agenda cultural #SABANA!

En la edición #16 de la agenda cultural de la revista SABANA, presentamos eventos culturales para los gustos más variados, desde música hasta exposiciones de arte.

Además, queremos reconocer a todos los poetas y teatreros, que con su arte nos hacen soñar: el 21 y el 27 de marzo se celebran el Día Mundial de la Poesía y el Día Mundial del Teatro, respectivamente.

Para esta ocasión, hemos organizado las actividades por fechas, que van desde el 16 de marzo al 5 de abril, a fin de que pueda encontrarlas con facilidad.



Eventos con fechas extendidas:

La obra de teatro “Helena & Penélope en tiempos de Troya” (Premio Nacional de Teatro 2020), continúa presentándose en el Auditorio Juan Rafael Mora Porras del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, todos los sábados de marzo a las 5 p. m. La entrada cuesta ₡5.000. Reservaciones al 8769-0008.



¿Le gusta el teatro? Vaya al estreno de la obra "Las mil caras de María" de la actriz María Torres. La actividad se realizará los tres próximos domingos hasta el 28 de marzo, inclusive, a las 5:00 p. m. Las funciones serán en el Teatro Espressivo, y puede reservar al teléfono 7151-7695.

Disfrute de la exposición gratuita "La hebra infinita. Mujeres que cuentan" Museo Calderón Guardia, que presenta las creaciones literarias de 35 mujeres participantes del Taller de Escritura Mágica. Estará abierta al público hasta el 25 de marzo en horario de 9 a. m. a 5 p. m.

¿Conoce niños o jóvenes de entre 7 y 20 años que amen la naturaleza y también escribir? Le contamos que la Editorial UNED mantiene abierta la inscripción al IV Concurso de Literatura Ambiental Infantil. La fecha límite para concursar es el 1° de junio. Consulte las bases para participar aquí. Además, del 15 al 19 de marzo tendrá 20% de descuento en libros de poesía.



¿Le gustaría disfrutar de buen cine desde la comodidad de su casa? Le contamos que el Cine Virtual de la Sala Garbo estrenó el filme tico “El Pájaro de Fuego”; además, la comedia “Sistema” de Lituania y “Sin pelos en la lengua”, que es una comedia panameña sobre empoderamiento femenino. El costo de cada boleto es de ¢3.000. Si desea más información, escriba al WhatsApp 8849-8034. ​



Pero si prefiere visitar un museo, le contamos que todos los domingos del año, el Museo de Jade tiene promoción de 2x1 en la entrada para nacionales. Aquí se pueden comprar.



Martes 16 de marzo:



Todos los martes, al ser las 7:30 p. m., se presenta el programa en Facebook "Si me contás: te canto" , conducido por el cantautor Humberto Vargas , y en esta ocasión recibirá al cantante Duvalier Quirós.

La Tarabilla es el programa de tertulia que se transmite todos los martes a las 9:00 p. m. en el Facebook de Alajuela Ciudad Palabra . Cuenta con la participación de Juan Cuentacuentos, Ana Coralia Fernández y Rodolfo González y Pampa Madrigal.

Miércoles 17 de marzo:

Participe en la conferencia "Memorias de una fotógrafa, compartiendo en comunidades Cabécar en las selvas de Talamanca/Chirripó”, organizada por el Museo de Jade al ser las 3 p. m. por Teams. El enlace de ingreso se puede solicitar por medio de sus redes sociales.

¡Disfrute de los miércoles de jazz en vivo en Riverside! Se realizan a las 7:00 p. m. Más detalles de la programación, aquí.



Celebre el Día de San Patricio con un show de comedia desde Irlanda de Danny O’Brien, y música a cargo de Kurt Dyer en London Room, Central Pub. Las entradas cuestan ¢8.000. Reserve al 8875-4330.



Sonia Bruno y Ricardo Ramírez presentan "Noche de tango y más con Lighthouse Dúo" al ser las 8 p. m. en Sabor a Tango. Reservaciones al 8927-3030.



Jueves 18 de marzo:

Diviértase con una noche de cuentacuentos gratuita, organizada por el grupo Cuentófuegos, y que estará presentada por el colombiano José Martínez, a las 6:30 p. m. en la Casa de la Cultura Banco Popular José Figueres Ferrer. Reservaciones al 8815-0276.

¿Le gusta el jazz? Disfrute de Pablo Campos Trio, todos los jueves al ser las 7:30 p. m., en su página de Facebook.



Los grungeros de Stone Dive presentarán un tributo a Pearl Jam y Foo Fighters al ser las 8 p. m., en Yellow Submarine. Reservaciones al 8342-9214.

Viernes 19 de marzo:

La cineasta Patricia Velásquez presentará su videodanza "El ritmo de la segunda Primavera" al ser las 2 p. m. en el Teatro de la Danza, mientras que el sábado y domingo la exposición será a las 6 p. m., en el restaurante "No me olvides". Todas las funciones son gratuitas, pero debe reservar al correo lasantachochera@gmail.com.



¿Andará por Tilarán? Le contamos que Mechas "Kadeho" se presentará a las 7 p. m., en Moya´s. Reserve al 2694-4001.



Impromptu Teatro presenta “Cine en IV Impromptus” al ser las 7 p. m., en Teatro Frente a la Plaza . La entrada cuesta ₵5.000 y se adquiere por realizando depósito al SINPE Móvil 8863-3377 y enviando comprobante al mismo número.

Mientras que Fire Place , ofrecerá un especial de rock acústico al ser las 7 p. m. en Mundoloco . La entrada cuesta ₵2.000 y la puede reservar al 8318-3000.





Sábado 20 de marzo:



¿Le gustaría un "Arqui-Foto Tour por Chepe"? Este recorrido es organizado por La Compañía y se realizará a las 3 p. m. Reserve al 6243-6530.

Celebre el inicio de la primavera boreal con un DJ set de Barzo gratuito al ser las 4:30 p. m., en Café Kracovia. Reservaciones al 2253-9093.

La Asociación Cultura Musical Mestizzo presenta "Peña Latinoamericana de Verano", que contará con diversos artistas a partir de las 5 p. m. La entrada cuesta ₵2.000 en preventa, y ₵ 3.000 el día del evento. Más información sobre el cronograma y reservaciones aquí.

La banda de punk Endemia realizará el lanzamiento oficial de "SOMA". Además, Seka también será parte del evento que se llevará a cabo al ser las 6 p. m., en Clix Disco Club. Las entradas cuestan ₵6.000. Reservaciones a los teléofono: 8890-8586 / 8898-2706.



Fire Place se estará presentando con Rock Hits de los 60´s a los 00´s al ser las 7 p. m., en London Room, Central Pub. La entrada cuesta ₵3.000 y la puede reservar al 8318-3067.



Kawe Calypso representará al país en la edición virtual de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, al ser las 8 p. m. (Hora de Costa Rica), y se transmitirá en esta página de Facebook.



The Glorious Bastards presenta "Born to be wild tour" al ser las 8 p. m., en The Whiskey.

Domingo 21 de marzo:

Grupo Guanason "Somos sangre chorotega" y contarán con la compañía de Humberto Vargas. El evento será a las 6 p. m., a través de Facebook.

Esta nota se actualiza conforme los eventos van anunciándose. No nos hacemos responsables por la reprogramación o cancelación de los mismos.

Si tiene alguna actividad que le gustaría incluir, escriba a glenda.solano@teletica.com.