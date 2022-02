'Moon Fall': La Tierra está amenazada, nuevamente

Por: Ernesto Valverde/Geek-Orama.



El astrónomo aficionado KC Houseman (John Bradley) descubre que la Luna ha variado su órbita, por lo que buscará a toda costa avisarle a la NASA; contará con la ayuda del exastronuata Brian Harper (Patrick Wilson) para que su mensaje llegue.

Harper dejó la NASA hace 10 años, cuando un incidente en una misión hizo que él quedase como un loco por descubrir una entidad que, claramente, está relacionada con el cambio de órbita.

Con esta premisa, el director Roland Emmerich ('Día de la Independencia', '2012', 'Godzilla') nos vuelve a traer una ópera apocalíptica en la que la Tierra, nuevamente, se ve amenazada a escala global, esta vez por el satélite natural.

La película, como es de esperarse, basa su gancho de entretenimiento en las escenas grandilocuentes, naves, asteroides y grandes masas de destrucción, algo que, a quienes nos encantan este tipo de escenas, disfrutamos mucho: las propuestas no fallan en mostrarnos ese espectáculo.

Si bien es cierto su fuerte no es el guion, no es lo que le pedimos a este director, quien ahora dirige a Halle Barry y Patrick Wilson en un elenco que cuenta también con caras nuevas en esta aventura espacial que intenta ir más allá de la destrucción: a la mitad, la historia da un giro en su premisa; pero mejor no les contamos para que lo descubran ustedes mismos.

Esta película llena de acción llega a los cines nacionales el 3 de febrero.