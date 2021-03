Micro TDH estrena 'Ni vivo ni muerto' junto a Lasso

El cantante y compositor venezolano Micro TDH estrena su nuevo sencillo “Ni vivo ni muerto”, junto a su compatriota Lasso.



Esta canción retrata el sufrimiento de alguien por el abandono de la persona que quiere, pero en ese proceso se da cuenta que su amor propio vale más.

Por eso, decide que esta persona no lo merece y le recalca que no quiere volver ni vivo ni muerto. Micro TDH asegura que es un tema para dedicarle al ex.



“Es una historia en la que atravesamos una etapa donde uno pide y lucha por la atención de otra persona, a una etapa en la que crece el amor propio y ya no se quiere esta atención por nada del mundo", comentó Micro TDH.

Con este tema, el artista busca que las personas que estén pasando por una situación similar se sientan identificadas y tomen fuerza en caso de que estén dejando de amarse a sí mismos por andar buscando el amor de alguien.

El video fue grabado en la ciudad de Miami, Florida, bajo la producción y dirección de Garabato.

La colaboración con Lasso surge de manera inesperada, no planeada. Los dos artistas coinciden por casualidad en el mismo lugar y así deciden reunirse para hacer música.

Micro TDH se ha convertido en uno de los jóvenes promesa de la música latina. Ha logrado alcanzar cifras impresionantes de streams y viralizado canciones como “Ámate”, “Dime cuantas veces”, “Dime cuantas veces remix”, “Amor de red social”, “Demasiado tarde”, “Te vi” junto a Piso 21 y “Jerusalema remix” junto a Greeicy.

Si desea más detalles puede ver el video adjunto.