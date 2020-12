Los mejores 10 videojuegos que nos dejó el 2020

Por Pablo Vargas | pvargas@revistalevelup.com.



El 2020 está a punto de concluir y en Checkpoint by Revista Level Up & Teletica.com queremos realizar nuestro tradicional recuento de los mejores videojuegos que nos ha dejado el año, repasando los diez mejores títulos que disfrutamos este año.



10. Ori and the Wild of Wisp (Xbox)

El listón, era muy alto tras la magistral primera entrega 'Ori and the Blind Forest', y Moon Studios ha superado con creces todas y cada una de las expectativas que habían sobre sus hombros, al consolidar en 'Ori and the Wild of Wisp' la secuela que sus fans se merecen; a través de una historia fantástica, llena de adrenalina, en un mundo hermosamente construido y cuya travesía no tiene pausas, con mecánicas novedosas que mezclan lo mejor de las plataformas, los puzzles y el combate, en una experiencia que toca el alma y recompensa al jugador en cada reto superado.



9. Tell me why (Dontnod Entertainment)

Tras el impresionante éxito de 'Life is Strange', el camino fácil era repetir la fórmula, pero Dontnod Entertainment da un paso al frente y nos presenta en 'Tell me why' una producción que vuelve a sorprender con una historia intensa, compleja, emotiva y atrapante que hace que realmente nos preocupemos por cada una de las decisiones que tomamos, y como estás decisiones afectan el destino de cada uno de los personajes que nos acompañan en nuestro camino, haciendo cada narrativa única y especial, en una experiencia que permanece con nosotros, aún después de haber concluido su imponente historia.



8. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

En un año en el que pasamos el 90% del tiempo encerrados en cuatro paredes, 'Animal Crossing: New Horizons' supuso un verdadero bálsamo en la psiquis de miles de jugadores y jugadoras que tuvieron la posibilidad de "salir" a disfrutar de un pacifico y encantador mundo virtual, justo cuando no era posible hacerlo en el mundo real; su capacidad de reunir lo mejor de clásicos como 'Harvest Moon' y joyas modernas como 'Stardew Valley' logró sumergirnos en su mundo y abrir las puertas de nuestro corazón a un mar de experiencias simples, pero enormemente gratificantes.



7. Hades (Supergiant Games)

'Hades' es una de esas producciones que han sorprendido a propios y extraños en este año; pocas compañías de títulos triple A pueden presumir de apuntar a una meta tan alta y alcanzarla, y aún así, Supergiant Games, autor de obras de arte como 'Bastion' y 'Transistor', vuelve a dar catedra y nos regala una obra maestra de roguelite con una premisa intrigante, personajes carismáticos, toneladas de coleccionables y uno de los sistemas de combate más dinámicos y creativos que existen en la actualidad.



6. Doom Eternal (Bethesda Software)

Veintiséis años después Bethesda Software vuelve a repetir la hazaña de superar el remake de la obra maestra de John Carmack y John Romero (Doom, 1993) y presentar en 'Doom Eternal' un manual de como realizar grandes secuelas; porque si bien es cierto el Doom Slayer se ha enfrentado a muchos oponentes de pesadilla en sus aventuras, podemos decir sin temor a equivocarnos que su mayor victoria, es sin ninguna duda, el superar por partida doble las altas expectativas que estaban sobre sus hombros, y volver, como lo hizo en 1994, a consolidar uno de los mejores juegos de disparos en primera persona jamás creados.



5. Final Fantasy VII Remake (Square-Enix)

Lograr unificar el respeto, admiración y nostalgia de toda una generación que considera a 'Final Fantasy VII' (1997) como uno de los mejores JRPG de la historia, adaptando su trama y jugabilidad a los tiempos que corren, sin tocar ni dañar la esencia de una de las obras más aclamadas de la historia era poco menos que un imposible. Y sin embargo, Square-Enix supera todos los imposibles y logra convertir a 'Final Fantasy VII Remake' (2020) es el mejor JRPG que Square-Enix haya producido desde 'Final Fantasy VII' (1997), así de simple y contundente.



4. Asasssin's Creed Valhalla (Ubisoft)

La odisea de Eivor es por mucho, el mejor Asasssin's Creed de la saga estrella de Ubisoft; tomando todos los elementos que hicieron grande a 'Origins' y 'Odyssey', la compañía francesa vuelve a superarse en esta saga vikinga que nos ha sumergido de cabeza en su vasto, imponente, hermoso e interesante ambientación, cargada de cientos de detalles de la cultura nórdica, personajes y misterios que capturan toda nuestra atención y nos hacen perdernos por horas de horas en su emocionante mundo abierto a través de un sistema de combate que hereda lo mejor del action RPG para construir una aventura llena de adrenalina en el que las decisiones tendrán gran peso en la resolución final de nuestra historia.



3. Cyberpunk 2077 (CD Projek RED)

Sí. Cyberpunk 2077. En el tercer puesto y con méritos propios, porque a pesar del turbulento lanzamiento de uno de los títulos más esperados del año, no hay bug o error de carga de textura que pueda opacar el hecho de Cyberpunk 2077 es -en PC y consolas next-gen-, una verdadera obra de arte que nos atrapa de principio a fin en una historia cargada de fuertes emociones que nos mantendrá atentos a cada uno de los detalles que rodean el impresionante mundo construido entorno a la majestuosa Night City. CD Projekt RED a pesar de los fallos -que rápidamente han reparado en las versiones de consolas de actual generación-, ha logrado cumplir con las expectativas forjadas en 8 años de espera y consagrar uno de los mejores RPG's en primera persona que se hayan creado jamás, donde la libertad es absoluta, todas nuestras decisiones pesan y cuya impactante historia nos dejará con el corazón hecho un puño y una sensación de que nuestra vida no será igual tras completar su emocionante travesía.



2. The Last of Us Part II (Naughty Dog)

Si 'The Last of Us' es el 'El Padrino' de los videojuegos, la nueva producción de Naughty Dog ingresa con méritos propios, a esa reducida lista de segundas partes que rondan casi el milagro, de superar a obras de arte que ya eran por sí solas, perfectas y elevar una vez más la apuesta. Sí, 'The Last of Us Part II' es el 'Godfather Part II' de los videojuegos, con todo lo bueno -y lo malo-, que eso significa. Una obra carga de momentos crudos que nos golpean con fuerza cuando menos lo esperamos y nos deja con la misma sensación de vacío que nos brindó la obra de maestra de Francis Ford Coppola. Y eso, al final es lo que importa con 'The Last of Us Part II', una bella y sublime joya obsesionada con los detalles, que aún con sus fallos y pocos errores, nos regala una historia que quedará para siempre grabada en nuestra memoria, supera con creces todas las expectativas y establece nuevamente que los videojuegos más que mero entretenimiento, son verdaderas obras de arte.



1. Ghost of Tsushima (Sucker Punch)



Sucker Punch toma lo mejor de diversos géneros, los hace propios, lo eleva a la diez y lo condimenta en una receta fresca, novedosa, única y adictiva que recompensa los años de espera de todos aquellos fans que han deseado una buena historia de samuráis ambientada en el Japón feudal. Su nivel de ambientación y construcción de atmósfera es verdaderamente de antología, gracias a un apartado gráfico que optimiza a la perfección su rendimiento, para adornar historia de honor, venganza y sacrificio que está a la altura de grandes exponentes del género, en lo que es no solamente en uno de los juegos de mundo abierto más hermosos y emotivos de este año, sino de la presente generación.