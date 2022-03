La era de las mujeres inteligentes, poderosas e independientes en el cine

Por Lau Sin Spoilers | Revista Level Up.

Las mujeres han formado parte de la industria cinematográfica desde sus inicios, sin embargo, en muchas ocasiones, su papel se ha visto reducido al cumplimiento de los estereotipos establecidos por la sociedad de la época. Por lo tanto, no es de sorprenderse que en los últimos años, junto con el auge de la igualdad de género, la representatividad y rol de la mujer en el cine haya cambiado tanto.

A la hora de jugar, para los niños es muy común asignarse personajes de sus series o películas favoritas, por ejemplo ¿quién no quería ser el 'Power Ranger' rojo o rosado? Esta dinámica hizo que muchas veces no encontráramos un personaje 'quién ser', tal vez por nuestro peso, altura, género, etc. Justo ahí, la representación marca una diferencia y traer más variedad a la gran pantalla permite que más niños puedan proyectarse en personajes valientes, astutos e interesantes.

En el caso de las mujeres, la brecha es aún más amplia, ya que, hasta hace unos años, las mujeres del cine y series eran chicas 'débiles' en busca de ser rescatadas, 'gorditas divertidas', 'rubias perfectas', o, en general, mujeres en la búsqueda del príncipe azul. Esto marcó una generación donde rara vez una mujer era la protagonista fuerte que defendía a los demás, la chica brillante que siempre tenía las mejores ideas o la especialista de la NASA que salvaba al mundo y, por más increíble que parezca, se refleja muchísimo en lo que las mujeres de esta generación terminaron estudiando o desempeñándose. Para comprobar esto hay que echarle un vistazo al bajo porcentaje de mujeres formándose en ingenierías, matemáticas, física, tecnología, entre otros.

Los referentes que vemos mientras crecemos nos permiten soñar con quién podemos llegar a ser. Aunque para muchos sea forzado, las mujeres actualmente tienen otro tipo de roles como Diana Prince (Gal Gadot) en Mujer Maravilla, Rey (Daisy Ridley) en Star Wars, Hermione Granger (Emma Watson) en Harry Potter, Furiosa (Charlize Theron) en Mad Max, Capitana Marvel (Brie Larson) o Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en Marvel, que inspiran a muchas niñas.

Por esto es bueno alejarnos de nuestras 'ideas preconcebidas' de 'cómo deben ser las mujeres' en el cine y dejemos que sean diferentes, a lo mejor no tan sonrientes y atractivas, a lo mejor más villanas o desinteresadas por la moda, porque esta es la era de las mujeres inteligentes, poderosas e independientes.