Ilustrador nacional Pedro Cordero diseñó coloridas y divertidas bandas

El ilustrador nacional Pedro Cordero diseñó una colorida y divertida colección de bandanas bajo su marca personal Condimento Sabroso.

El artista buscó desarrollar diseños alegres, amigables y que transmitan sensaciones, inspirados en productos que se pueden encontrar en tiendas de conveniencia , por ejemplo galletas, helados, frutas, repostería, café, entre otros.

Tomando como referencia estos elementos, realizó tres diseños diferentes para cada una de las bandanas, en las que sobresalen colores y formas que, sin duda, cautivarán a las personas.

La colección es parte de la iniciativa Cultura Vindi, espacio promovido por tiendas de conveniencia, que destaca y apoya el talento nacional con colaboraciones para desarrollar productos con sentido y de colección.

Estas bandanas son muy funcionales para cualquier tipo de actividad, no solo física, como ejercitarse o salir en bicicleta, sino también actividades cotidianas.

Más sobre el diseñador

Cordero ha trabajado como diseñador, durante más de 10 años, en agencias de publicidad. Creó su marca Condimento Sabroso con el objetivo de generar un espacio en el que pudiera dejar volar su creatividad y hacer lo que más le gusta.



“La idea de Condimento Sabroso es tener la oportunidad de desarrollar proyectos que no puedo trabajar siempre y hacer lo que me nace en el momento, por medio de proyectos personales o para otras marcas y emprendimientos, tales como ilustraciones, branding, murales, animaciones, diseños de camisas y tote bags, entre otros”, mencionó el diseñador.

El artista es originario de Cartago, pero vive en San José desde hace un par de años.

“Inicialmente, lo que me atrajo al mundo del diseño y las artes gráficas fue la música. Siempre me ha gustado mucho la música e ir a conciertos, por lo que eventualmente trabajé muchos afiches y gráficas para bandas de rock, punk, ska, reggae y otros. Actualmente no trabajo tanto con bandas, pero de vez en cuando sucede y lo disfruto mucho. La mayor parte de mi trabajo es relativamente simple y con plastas de color planas, trabajando principalmente vectores de ilustrador y en otras ocasiones técnicas más manuales como grabado o muralismo”, expresó.

Cordero también asegura que se siente atraído por estéticas un poco más retro de diferentes épocas, así como estar al tanto de tendencias actuales para combinarlas.

Además, menciona que ha trabajado diferentes estilos gráficos y considera que aún se encuentra en la búsqueda de definir y depurar su estilo propio, a pesar de que hay ciertos detalles que se pueden notar son comunes en sus diferentes trabajos.