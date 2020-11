Foo Fighters estrena su nuevo sencillo 'Shame Shame'

Los Foo Fighters transformaron el Studio 8H, en 30 Rockefeller Plaza, en una fiesta de rock n roll con el estreno de su nuevo sencillo "Shame Shame".

El sencillo fue lanzado en el episodio del 7 de noviembre de Saturday Night Live, presentado por un amigo de la banda: Dave Chappelle.



"Shame Shame" es la primera muestra del próximo y décimo álbum de la banda, Medicine at Midnight, que saldrá el 5 de febrero de 2021 en Roswell Records / RCA Records.

Medicine at Midnight está ya disponible para pedidos anticipados, incluida una versión de vinilo en forma de remolino púrpura de edición limitada.

El tema fue producido por Greg Kurstin y Foo Fighters con Darrell Thorp como ingeniero y mezclado por Mark "Spike" Stent.

Medicine at Midnight reúne las siguientes nueve canciones en 37 minutos: Making a Fire, Shame Shame, Cloudspotter, Waiting on a War, Medicine at Midnight, No Son of Mine, Holding Poison, Chasing Birds y Love Dies Young.

Foo Fighters es un banda estadounidense integrada por Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee.