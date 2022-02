¡Febrero viene cargado de arte!

Llegamos a la edición número 35 de la agenda cultural de la revista SABANA. Aquí le presentaremos diversos eventos artísticos para disfrutar en las dos primeras semanas de febrero.

¿Tiene preferencia por una rama del arte en específico? No se preocupe, tenemos recomendaciones para todos los gustos: música, teatro, cine, exposiciones, literatura, danza, y mucho más.

Consulte las actividades por fechas, están calendarizadas del 1° al 14 de febrero. ​



Eventos con fechas extendidas:

La danza y el séptimo arte se combinan en el festival de cortometrajes en danza "Carrete en Movimiento", que se llevará a cabo el 12 y 13 de febrero en Sendero, Barrio Escalante. La entrada general cuesta ₡5.000. Consulte los horarios y adquiera sus boletos aquí.

Continúa la temporada de "Exhibition on Screen" en el Cine Magaly, en esta ocasión con "The Danish Collector: Delacroix to Gauguin" el 6 de febrero a las 2:30 p. m. y el 8 de febrero a las 6:30 p. m. La entrada general tiene un costo de ₡6.450. Adquiera sus tiquetes en la boletería del cine.



​Preámbulo en Línea del Centro de Cine presenta su oferta bimestral con la película belga "El nuevo Nuevo Testamento" de Jaco Van Dormael. Puede adquirir su pase gratuito llenando este formulario. Además, ofrece funciones presenciales gratuitas con diferentes filmes, los jueves, viernes y sábados. Las reservaciones se pueden realizar de jueves a sábado entre 8 a. m. y 6 p. m. al 2542-5217.

"Gallito Pinto: El regreso de las momias", de las reconocidas actrices Marcia Saborío y María Torres, se presentará el 11 y 12 de febrero a las 8 p. m. y el 13 de febrero a las 7 p. m. en Teatro Espressivo. Las entradas cuestan ₡10.000 y puede adquirirlas aquí.

El Museo Regional de San Ramón presenta la exposición gratuita “La Asimilación” del artista Mario Rojas Kolomiets hasta el 4 de marzo. La exhibición presenta la desvalorización general que nuestros pueblos hacen de nuestras propias ideas mestizas o nativas, el sometimiento voluntario y la adopción casi inmediata por cualquier idea (mala o buena) fuera de nuestro contexto. El horario es de lunes a domingo de 10 a. m. a 6 p. m., pero mejor consulte al 2511-7103, pues hacen ajustes constantes.



El Museo de Arte Costarricense presenta las exposiciones “Recuperar y reimaginar: Nuevas Adquisiciones 2018-2021”, un recorrido de obras de múltiples artistas e “Imaginarios de congestión” del artista Óscar Soto. El horario es de 9 a. m. a 4 p. m., de martes a domingo. Reserve su espacio a los teléfonos: 8748-6988 y 2459-3545.



​¿Le gustaría disfrutar de una visita guiada por nuestra joya nacional, el Teatro Nacional? Los tours se efectúan todos los días de 9 a. m. a 4 p. m. Los tiquetes tienen un valor de ₡2.000 para nacionales, ₡3.500 para extranjeros, ₡1.500 para adultos mayores nacionales, mientras que los menores, independientemente de su nacionalidad, no pagan. Para más información comuníquese al 2010-1142 o al 20101143.

Martes 1° de febrero:

Lucho Calavera dará un concierto gratuito para iniciar el mes al ser las 7:30 p. m. en Higuerón Bar. Reserve a los teléfonos 7149-1624 y 4030-3598.

Jueves 3 de febrero:

Los roqueros de Maldito DeLorean y Pictura tendrán concierto al ser las 7 p. m. en Mundoloco. La entrada cuesta ₡6.000 y puede reservar por medio de mensaje privado al Instagram de los artistas.





Sábado 5 de febrero:

¿Sabía que BaRock interpreta versiones de clásicos del rock universal con elementos y música del período barroco? Ellos se estarán presentando al ser las 7 p. m. en Jazz Café. La entrada cuesta ₡7.000 en preventa y ₡8.000 el día del evento. Reserve por SINPE Móvil al 8978-5555.



Jueves ​10 de febrero:

Sábado 12 de febrero:

¿Le gusta el circo? "BombiMan: el superhéroe del humor" se presentará a las 2 p. m. en Teatro Espressivo. La entrada general cuesta ₡6.700, pero si compra tres o más boletos, cada una le costará ₡5.500. Reserve aquí.



¿Es de Guanacaste o andará por la zona? Le contamos que los cantautores Esteban Monge, Max y Paco Gòldenberg se presentarán a las 8 p. m. en La Fulana Cosa en Nicoya. La entrada tiene un costo de ₡2.000 y se adquiere al ingresar al lugar.



Domingo 13 de febrero:

Mechas ofrecerá un concierto a las 7 p. m. en Moes Pub Rock. Los boletos tienen un costo de ₡3.000. Más información en redes sociales.

Si tiene alguna actividad que le gustaría incluir, puede escribir a [email protected]