Estrenos musicales para iniciar julio con energía

Seguramente usted realiza muchas de sus actividades diarias disfrutando de buena música. Y es que, sin duda, esta bella arte es compañera y amiga, sin importar la ocasión, ya sea alegre, melancólica o incluso triste.

Por eso, en esta nota le presentamos lo más reciente de talentosos artistas nacionales e internacionales.

Pop, trova, folclore latinoamericano, hip hop, rap, jazz, rock alternativo, progresivo, indie, ska, punk y metal sinfónico son parte del menú musical del que podrá elegir.

Mishcatt, Time´s Forgotten, Maldito DeLorean, Pol Rivera, White Skies CR, Esteban Monge y Ema Fallas nos presentan sus variadas propuestas nacionales.



Mientras que Pedro Aznar, The Offspring, Within Temptation y Ed Sheeran ofrecen un panorama diverso de lo que se produce en el extranjero.



Estrenos Nacionales:

Luego de la colaboración en el vídeo “Lo que es real” que hizo el año anterior con María Pretiz, el cantautor Esteban Monge trae su nueva canción "Un pedazo de luz", una pieza donde el artista abre su corazón con el público. Escúchela aquí.

​La banda de rock progresivo Time's Forgotten presenta "Moments of Clarity", primer video, luego de doce años de pausa, y segundo sencillo de su disco "Shelter", que pronto estará en plataformas digitales.

​Con tres discos a su haber, White Skies CR fusiona el rock alternativo, blues, country y pop rock en su última producción "Firefly Collective", la cual estuvo a cargo de Pipo Chaves (ganador del Latin Grammy). Disfrute de su música aquí.

Pol Rivera se propuso publicar una canción al mes durante el 2021, y su lanzamiento actual "Cosas Buenas" es un ska realizado con Dani Castillo, quien tuvo la idea original de componerla. “Carta”, “Diamante”, “Quiero” y “Terremoto”, anteceden a este estreno, y en ellos realizó colaboraciones con otros músicos fusionando el rap, el reggae, el hip hop, el jazz, rock; entre otros. Escuche su propuesta en Spotify.

Ema Fallas es un artista emergente que refresca el gremio con su propuesta de rock psicodélico instrumental apelando a lo surreal. Su producción "Metamorfo" se divide en dos partes que pueden escucharse aquí.

La banda de indie ​Maldito DeLorean estrenará su sencillo "Única Salida" el 6 de julio. Aquí puede guardar el estreno para escucharlo en el momento de su lanzamiento.



Para finalizar, MishCatt nos presenta su nuevo material "Breakup Rituals". Disfrútelo aquí.



Estrenos Internacionales:

Para su producción más reciente "Flor y Raíz", el argentino Pedro Aznar -quien es reconocido por compartir tarima con grandes como Charly García-, decidió dedicarla al folclore latinoamericano. Disfrute este disco aquí.

Los estadounidenses The Offspring -conocidos por Original Prankster y Pretty Fly (For a white guy)-, presentan su disco "Let the bad times roll" que contiene doce canciones con el sonido de punk rock al que nos tienen acostumbrados. Aquí puede escucharlo.

La banda neerlandesa de metal melódico Within Temptation deleita con su nuevo material "Shed my skin" que incluye tres canciones en voz de su virtuosa vocalista Sharon den Adel, que además, tienen su respectiva versión instrumental. Escúchelas aquí.



Después de una pausa de varios años, el cantante británico Ed Sheeran sorprende con un look al estilo de un Guasón convertido en vampiro, en su tema Bad Habits .