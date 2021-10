Este es el segundo trailer de la esperada película The Batman

Este sábado se reveló un nuevo adelanto de la esperada película The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson.

El trailer fue presentado como parte del evento DC Fandome, en donde se dieron a conocer otras novedades y avances de películas como The Flash, Shazam 2 Furia de los Dioses, Aquaman 2: El Reino Perdido y más producciones y series de DC.

Pero el momento más esperado fue el adelanto de la nueva película del detective murciélago que en esta ocasión deberá enfrentar a varios de sus enemigos más tradicionales como El Acertijo, Pingüino y Gatubela, personaje que precisamente cumple 80 años.

Según el director de la cinta Reeves, la nueva versión cinematográfica presentará a un Batman completamente distinto a lo mostrado antes en la industria de Hollywood.

La película será estrenada a nivel mundial el próximo 4 de marzo del 2022.

Vengeance has arrived at #DCFanDome. Watch the new trailer for The Batman now! Only in theaters March 4.



♥️ this tweet to get reminders when tickets go on sale and when #TheBatman lands in theaters. pic.twitter.com/34okmV6x7b