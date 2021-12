Estas son las mejores series que se estrenaron en el 2021

Por Lau Sin Spoilers y el equipo de Hablemos de Cine de Revista Level Up

Las plataformas de streaming son, sin duda, el ganador de esta categoría; y es por esto que compartimos algunas de las mejores recomendaciones que nos deja el 2021.

Marvel y Disney+ nos presentaron WandaVision, la serie que nos avivó a los fans recién comenzando el año; luego llegó Loki, que rompió con la realidad y de paso descubrimos los tonos blancos y grises que tiene un villano.

Por su parte, Netflix no se quedó atrás y trajo Squid Game, que se posicionó como número uno en la plataforma, pasando por encima de la siempre cotizada Betty La Fea; además, series como Bridgerton nos abrieron de nuevo el corazón a las producciones de época y la intriga por descubrir al personaje delator.

The Walking Dead, Mare of Easttown y Shadow and Bone no se quedaron atrás, pues su publico fiel aclamó lo que se visualizó en este año que está próximo a terminar.

Como casi un clásico tenemos a Lucifer y por supuesto a Cobra Kai, que movió las fibras sensibles de los seguidores de las primeras entregas. Además, no podemos concluir sin mencionar que el final de La Casa de Papel dejó más de un corazón herido y el himno de Bella Ciao grabado en el alma.

Regresó Emily en Paris que se perfila para una tercera temporada y Hawkeye que, entre villancicos y flechas, nos ofreció un espectacular cierre.