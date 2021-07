Entrelineas lanza canción junto a Laura Ortega

La agrupación nacional, Entrelíneas, lanza la canción "Otro Verano" junto a la modelo, Laura Ortega.

Esta pieza es una arriesgada apuesta por un sonido más fiestero y bailable.

"La canción es el resultado de colaboraciones con varios amigos de la banda que pusieron su parte para el refrescante sonido de este nuevo tema. Es ahí donde entran grandes músicos como Federico Miranda de Gandhi en los ukuleles, Mario Alvarez en el bajo, Ale Fdz y Pablo Lacayo en la producción y la destacada participación desde Medellín de Andrés Patiño (Mosty) en la Post-producción /mastering", informó la banda.

"Otro Verano" habla de amor de verano a la orilla del mar, con "vibe" de fiesta, que continúa hasta después del amanecer.

Laura Ortega, quién debuta como cantante, es parte de esta experiencia donde por primera vez, Entrelíneas incursiona en géneros latinos más bailables y de fiesta.

“Lau es una amiga que conocimos hace años y ya sabíamos que tenía una voz lindísima. Todos la conocen por el modelaje y sus redes sociales, pero casi nadie sabía que canta tan bien. Fue nuestro productor, Ale Fdz, quién ya con la canción terminada, insistió que una voz femenina haría una gran diferencia, y ahí nació la idea de proponerle a Lau su debut en un estudio de grabación. Para esta canción también tuvimos el honor de que Fede Miranda de Gandhi grabara Ukuleles”, comentó, Mau Madriz.

“Conocí a la banda desde hace como 5 años porque fui la actriz de su video Noches Buenas. Desde ahí somos buenos amigos y varias veces Mau me ha motivado e impulsado a cantar, siempre de maneras más informales como videos para Instagram. Me encanta cantar desde pequeña, pero siempre me había vencido el miedo de hacerlo profesionalmente. Mau me enseñó la canción y me propuso grabarla, y aunque la canción me encantó, me frenó un poco la presión de cantar en un estudio por primera vez. Al final, me animé, vencí mis miedos y me sentí súper cómoda grabando en el estudio. Quedé muy feliz con el resultado final y con ganas de grabar más”, señaló Ortega.

Sorprende ver en los créditos de una producción costarricense un nombre tan importante como Mosty (Andrés Patiño), uno de los productores principales de J Balvin y de los nombres más relevantes de la actualidad en la música latinoamericana.

“Si uno quiere trascender y estar al nivel de los mejores, hay que trabajar con los mejores. Nuestros años en la música nos han dejado grandes amistades de muchos países y fue JuanCa Moreno piloto de J Balvin, un gran amigo, el que nos conectó con Mosty. Resultó ser una persona tan humilde y amable como talentoso. Le gustó la canción y se apuntó a incorporarse a trabajar en los toques finales y masterización de Otro Verano”, agregó Mau.

Si desea más detalles puede ver el video adjunto.