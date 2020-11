'El tiempo contigo' llega a los cines este jueves

Jose Muñoz / Geek-Orama



En el 2016 estrenó una película que sorprendió a la audiencia por presentarnos una historia romántica, accesible y rodeada de elementos mágicos de la cultura japonesa: "Your Name" pasó a convertirse en una obra indispensable para los amantes del género anime e incluso ganó muchos adeptos en personas no tan seguidoras de este tipo de animación y narrativa.

En el 2020 nos llega la más reciente propuesta de este director, Makoto Shinkai, llamada "El tiempo contigo", filme que enfrenta un reto importante: tratar de superar el alto estándar que dejó su predecesora, manteniendo un concepto similar, contar una historia de amor sin caer en la cursilería, mezclando la fría modernidad de Tokio con las creencias y la mitología del Japón ancestral para relatar una historia conmovedora, llena de imaginación y fantasía.

Tenemos que ser claros y desprendernos de la errónea idea de que el anime son dibujitos sangrientos, llenos de cabellos puntiagudos y colores frenéticos; el anime es un conducto, una vía, una forma más de expresión, que con el pasar de los años demuestra que es una excelente plataforma para contar historias. La imaginación no tiene fin, eso sí, respaldados por argumentos serios y formales, con mensajes y analogías fuertes sobre la condición humana, relaciones interpersonales y nuestro lugar en la vida.

"El tiempo contigo" se nutre de todas estas posibilidades y nos presenta desde el primer momento una animación muy bien cuidada. Tokio es retratado de una forma hermosa en todos sus detalles, a la vez nos da un interesante contraste entre el estilo de animación de los paisajes y los personajes: el estilo de los personajes es más suave, menos frío, con más movimiento, esto los hace resaltar, pero ambos estilos se amalgaman bien y se complementan.

La historia parte de una premisa muy sencilla, un joven de 16 años se muda a Tokio en busca de hacer una vida independiente. Tiene que enfrentar el reto de sobrevivir en una ciudad que es ajena para él, que a la vez está siendo azotada por una seguidilla de lluvias como nunca antes se había visto en Japón. Durante esta aventura, encontrará personas que le harán cambiar su forma de ver la vida y el amor.

Podríamos decir que esta historia ya la hemos visto, pero aquí es donde entra ese estilo tan propio de los nipones por contar historias, donde logran yuxtaponer ese miedo moderno de una sociedad cada vez más aislada con todas las creencias espirituales, conceptos religiosos y esa magia especial que caracteriza tanto la historia de este país.

Todo esto resulta en una obra que no teme jugar con la fantasía, ir y volver de la realidad para terminar contando un relato sobre el amor y el sacrificio en fases complicadas de la vida.



Si buscan una película que les entregue un momento emotivo, que los haga sentir bien y que se aleje de los conceptos románticos a los que nos tienen acostumbrados la mayoría de largometrajes, les recomiendo le den una oportunidad a "El tiempo contigo", que se estará proyectando en los cines de nuestro país.