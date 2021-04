¡Dj Khaled lanza su nuevo álbum!

El artista multiplatino y ganador del Grammy, DJ Khaled, estrena su doceavo álbum de larga duración: ‘Khaled Khaled’.

Recién salió a la luz y ya entró al top 5 del chart general de Top Álbumes de iTunes y #1 en el chart de Hip-Hop/Rap, además de ser tendencia global y #2 de Top Álbumes de Apple Music en México.



A lo largo de la semana, el cantante ha anticipado el álbum con una serie de posts en Instagram, que se han vuelto virales.

Mostró un poco del video de “Thankful Thankful” (feat. Lil Wayne & Jeremih) y acumuló más de 600K views.

Esta mañana, además, mostró lo que podría ser su video más grande e impactante hasta la fecha: su nuevo sencillo “Sorry Not Sorry” junto a los artistas JAY-Z, Nas, James Fauntleroy y Armonías por the Hive.

Khaled y sus coproductores ejecutivos (e hijos), Asahd Tuck Khaled y Aalam Tuck Khaled, armaron un increíble tracklisting.

El álbum incorpora temas como “Just Be” (feat. Justin Timberlake), “We Going Crazy” (feat. H.E.R. & Migos), “I Did It” (feat. Post Malone, Megan Thee Stallion, Lil Baby & DaBaby), y “Let It Go” (feat. Justin Bieber & 21 Savage), entre otros. Sin mencionar que incluye el doble-platino “POPSTAR” (feat. Drake) y el platino “GREECE” (feat. Drake).

Si desea más detalles, puede ver el video adjunto.