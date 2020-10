Cuatro novelas de horror contemporáneo para este Halloween

Por La Librería Andante



En esta semana del horror La Librería Andante nos recomienda cuatro novelas de Horror Contemporáneo. Novelas editadas por el sello español La Biblioteca de Carfax, una editorial de lujo dedicada, tanto a rescatar grandes textos de horror olvidados, como a publicar las mejores obras actuales del género.

El pescador:

Al norte del estado de Nueva York, entre los bosques alrededor de Woodstock, fluye el arroyo del Holandés. Ofrece la posibilidad de una abundante pesca pero también esconde unos peligros y unas promesas difíciles de rechazar. Cuando Abe y Dan, dos viudos que han encontrado consuelo en la pesca y en la compañía del otro, oyen hablar del arroyo, se ven arrastrados por una historia antigua y oscura, llena de sombríos pactos, de secretos enterrados y de una misteriosa figura conocida como el Pescador. Se terminarán enfrentando cara a cara con lo que han perdido y el precio que deben pagar por recuperarlo.

John Langan es un escritor estadounidense de terror contemporáneo. Es el autor de la novela, House of Windows (2009), y de tres colecciones de cuentos: Sefira and Other Betrayals (2016), The Wide, Carnivorous Sky and Other Monstrous Geographies (2013) y Mr. Gaunt and Other Uneasy Encounters (2008). Junto a Paul Tremblay, fue coeditor de Creatures: Thirty Years of Monsters (2011). Es también uno de los creadores de los Premios Shirley Jackson, en donde actuó como jurado los tres primeros años. Vive en el valle del Hudson (Nueva York), con su esposa y su hijo menor en una casa llena de animales.

Trazos de Sangre:

Trevor tiene cinco años cuando se muda con sus padres y su hermano pequeño a una vieja casa en Missing Mile, Carolina del Norte. Una noche su padre, el famoso dibujante de cómics Bobby McGee, asesina a su madre y a su hermano para luego suicidarse. Veinte años más tarde, Trevor regresa para enfrentarse a su pasado y emprender un viaje al infierno. Trazos de Sangre no es sólo una novela de terror, es un viaje al mundo punk, queer y creole de New Orleans, un retrato de la escena underground del sur de los Estados Unidos.

Poppy Z. Brite (en la actualidad, Billy Martin) nació el 25 de mayo de 1967 en Nueva Orleans, Estados Unidos. Con la publicación de su primera novela, Lost Souls, a los veinticinco años, se convirtió en una de las revelaciones del terror moderno es un referente dentro de la literatura de terror debido a su cuidada y explícita prosa, sus atmósferas y su tratamiento de los personajes. Ha sido ganador del premio Icarus a autor revelación y varias veces nominado a los prestigiosos premios Bram Stoker y World Fantasy. Algunas de sus obras son Exquisite Corpse (1996), Liquor (2004) y colecciones de relatos cortos como Wormwood (1993) o The Devil You Know (2007).

Joyride:

Una mujer y su amante asesinan al abusivo y maltratador marido de ella, pero un extraño es testigo del crimen y los obligará a compartir con él su siniestro viaje. Con un inicio espectacular, Jack Ketchum, conseguirá mantenernos en alerta el resto de la novela. Un road trip que hará de las delicias de los amantes del género, el del terror.

Jack Ketchum es una de las voces del terror más importantes en el panorama contemporáneo estadounidense. Fue representante literario del autor Henry Miller, creador de la novela Trópico de Cáncer. Sus obras han recibido elogios de grandes autores del género como Stephen King. Su primera novela vio la luz en 1980 Off Season, siendo la primera de una serie de novelas cortas.

Ha recibido premios tan importantes como el Stoker, tanto en relato corto como en novela. También varios de sus trabajos han sido, o están en proceso, de ser adaptados al cine y a la televisión.

La creación de Gabriel Davenport:



Beth y Stu Davenport se mudan a un tranquilo pueblo en la campiña inglesa con su bebé, Gabriel. Pero, en una sola noche, una antigua maldad oculta cambia sus vidas para siempre. Años más tarde, un Gabriel adolescente emprenderá una búsqueda que le llevará por un camino repleto de sombras hasta enfrentarle con el demonio que destruyó a su familia.

Beverley Lee es una autora inglesa que escribe principalmente fantasía oscura mezclada con terror. Considera que la magia de la escritura reside en crear nuevos personajes e historias y siempre se ha sentido más atraída por ese lugar entre la luz y la oscuridad donde nada es lo que parece. Tiene debilidad por los personajes imperfectos lo que le permite elaborar caracteres más profundos y complejos.