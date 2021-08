Cantautor tico Gustavo Salazar estrena disco de heavy metal

El cantautor Gustavo Salazar estrenó su álbum llamado "Casa de muñecas".

El disco de heavy metal contiene 14 canciones de diferentes temas como traición, autoestima y fantasía. Incluso, una canción está inspirada en un videojuego (Red Dead Redemption).

"Empecé a componer las canciones de este disco en 2016, pero a principios de 2018 me encerré en mi estudio, un cuartito de 2.50m x 2.50m, para grabarlo y no me detuve hasta que lo terminé, el 16 de junio del presente año. No te miento, casi me muero haciéndolo", contó el joven.

Fotogr  afía por Tomás Solano

Gustavo grabó todos los instrumentos excepto la batería, que fue grabada por el baterista Maikel "Maiky" García.



"También conté con la colaboración de amistades y colegas que me ayudaron donando su arte para que yo lograra terminarlo. Hice la grabación, la mezcla y la masterización y en estos momentos estoy en proceso de promoción", agregó.

Este disco cuenta con la colaboración de Lucho Aguilar (solista), Daniel Vega Figuls (Pneuma, Diesel), Daniel Ramos (Agressor), Ari Lotringer (Time's Forgotten), Victor "Chungaleta" Soto (Slavon) y Aarón Retana (Orquesta Filarmónica). Ellos hicieron la mayoría de los solos de guitarra eléctrica/acústica de las canciones del disco.

"También cuento con la participación de Mercedes Rodríguez, violinista principal de la Orquesta Filarmónica que creó un solo de fantasía para una de mis canciones. Mi amigo Jonathan Zamora Ríos, artista muy reconocido en la zona de Occidente, grabó toda la percusión en una de mis canciones, fueron como ocho instrumentos diferentes para lograr recrear el ambiente que yo deseaba", señaló el artista.

Gustavo es cantautor costarricense hace más de 25 años y desde hace más de cinco años es uno de los cantantes de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

Este es su quinto disco. Con uno de los anteriores, Androide, logró un premio ACAM en 2010 como compositor/autor del año en la categoría Hard Rock.





Si desea más detalles, puede escuchar la música adjunta.