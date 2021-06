Calvin Harris lanza nuevo single de verano

Calvin Harris, Dj y productor musical escocés, lanzó un nuevo single de verano llamado “By Your Side”, junto al cantante británico Tom Grennan.



El artista, ganador de premios Grammy y multi-platino, nos trae una canción energética, luminosa y alegre.

Grennan no pudo esconder su emoción tras esta colaboración. Así lo compartió en su cuenta de Twitter: “chicos, esto no es un ejercicio, “By Your Side” con @Calvin Harris sale a la medianoche!”.

Por su parte, Calvin Harris indicó en su Instagram “¡por fin salió “By Your Side”! Espero que les guste tanto como a nosotros. ¡Gracias @tom.grennan por bendecir esta canción con tu increíble voz! Me encantan los discos de verano”.

Si desea más detalles, puede ver el video adjunto.