Álvaro Soler lanza nuevo álbum

El artista hispano-alemán Álvaro Soler lanza su nuevo álbum 'Magia'.

Las canciones de este nuevo disco contienen historias personales, incluso de momentos difíciles del artista.

"Es cierto que la pandemia ha prolongado el tiempo de espera, pero yo lo veo como algo positivo: me ha permitido escribir más canciones para Magia que para ningún otro álbum y, además, he tenido tiempo de producirlo yo mismo, lo que ha sido increíblemente divertido. Algunas canciones son de hace un par de años y otras son completamente nuevas, pero este el momento perfecto para que todas ellas vean la luz", dijo Soler.

Estos temas tienen un gran significado para Álvaro; por ejemplo, "Si te vas", el sencillo de lanzamiento de "Magia".

"La canción trata de una relación con altibajos y de lo complicado que puede ser el amor. En el clip que rodamos en la Costa Brava, donde me siento como en casa, me salvo de mí mismo. Aun si tus amigos y familiares te advierten de que estás en una situación que no es sana para ti, si no lo ves tú mismo, nadie puede salvarte. El único capaz de salvarte eres tú mismo", agregó el cantante.