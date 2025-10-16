De la receta al ingreso: galletas choco chips como emprendimiento

Las galletas choco chips no solo son un clásico de la repostería, también pueden convertirse en un negocio rentable.



Estefanía Tasara, desde Nicoya, compartió en Buen Día cómo transformar una receta sencilla en una fuente de ingresos (repase la información en el video adjunto).

Durante la entrevista, explicó pasos concretos para la producción, marketing, empaque y posicionamiento del producto, incluso en entornos rurales. Una oportunidad ideal para quienes buscan emprender con un producto que combina valor sentimental y potencial comercial.



