QQSM: “¿En cuál horario los semáforos funcionan como Altos?”

“Martes, ni te cases ni te embarques. Y para que no se embarque cuando use los semáforos como Altos, sería bueno que hoy que es martes de trivias tenga bien clara la respuesta a la pregunta de la imagen”, posteó el MOPT.

A. Siempre B. De 10 p. m. a 6 p. m. C. De 10 p. m. a 5 a. m. D. De 12 a. m. a 6 a. m.

Siendo la respuesta correcta la opción C, esto causó que decenas de personas comentaran en las redes, algunos se sinceraron que no sabían el dato, otros agradecieron la información y otros aseguraron que ya lo sabían, pero no estaban seguros de los horarios correctos.