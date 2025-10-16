¿Qué dice el TSE ante conflicto de competencias planteado por Gobierno ante Sala IV?

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se dijo respetuoso de lo que finalmente resuelva la Sala Constitucional en el conflicto de competencias planteado por el Gobierno de la República, a raíz de la veda aplicada por el inicio de la campaña electoral.

Así lo hizo ver el coordinador del cuerpo de letrados de la Autoridad Electoral, Juan Luis Rivera, en una entrevista con Teletica.com, realizada este jueves, un día después de que el presidente Rodrigo Chaves revelara la gestión ordenada.

"Sin prejuicio de ello, hay que recordar que los conflictos de competencia en realidad los resuelve la Sala ante situaciones muy particulares. Y lo es ante, por ejemplo, que dos instancias se disputen una competencia; es decir, que ambos estén disputando una misma competencia. O también lo sería por el hecho de que ninguno de ellos quiera asumir esta competencia, es decir, por esta razón podría ser que la Sala venga a resolver esos conflictos de competencia. "En esos casos no estamos frente a ninguna de estas situaciones. Son disposiciones legales que le otorgan al Tribunal Supremo la competencia de poder definir cómo se va a regir la veda gubernamental en este periodo a partir de la convocatoria y eso es lo que está de por medio. Y lo otro es que el artículo 11 de la Constitución, si bien es cierto establece la obligación de la Administración Pública de rendir cuentas, y eso no está en duda, la rendición de cuentas no solo la tiene que efectuar el Poder Ejecutivo. Toda la Administración Pública está en la obligación de rendir cuentas", explicó el vocero.

Para Rivera, no existe competencia alguna en disputa.

El coordinador de letrados recordó, además, que la rendición de cuentas no se agota con las restricciones de publicidad que le fueron impuestas al Poder Ejecutivo.

"¿Por qué? Porque existen otros canales durante este periodo de veda que permiten a la Administración seguir dando su rendición de cuentas. Podrá continuar con conferencias de prensa, podrá realizar siempre las entrevistas que le soliciten los medios de comunicación, podrá seguirse inaugurando obras, podrá seguirse informando a la ciudadanía sobre temas vitales para la prestación del servicio público. "De modo tal que ese deber de informar a la ciudadanía para cumplir con el principio de transparencia regulado en el artículo 11 (de la Constitución Política) no se agota con el hecho de que durante este periodo de veda la Administración Pública no pueda pautar o no pueda pagar pauta publicitaria ni difundirla en sus perfiles institucionales, porque existen otros medios para que la Administración siga cumpliendo con esta labor", amplió el vocero.

Específicamente, el Gobierno alega que el Tribunal de Elecciones ha ignorado en sus resoluciones el deber de rendición de cuentas que tiene el Ejecutivo por mandato del numeral 11 de la Carta Magna. Tanto el mandatario como el jefe de la Asesoría Legal de Casa Presidencial, Eduardo Mora, sostienen que esta situación constituye un conflicto de competencia.

La gestión fue presentada el martes, se tramita bajo el expediente 25-031761-0007-CO y permanece en estudio de admisibilidad, confirmó el Alto Tribunal a este medio.

