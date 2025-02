Directiva de CCSS analizará ajuste a especialistas y futuro del hospital de Cartago este jueves

La junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) conocerá este jueves una propuesta de ajuste salarial para los médicos especialistas y también el futuro del proyecto del nuevo hospital de Cartago.

Así lo aseguró esta mañana la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor, a los diputados de la comisión especial de la CCSS.

La respuesta llegó luego de que la liberacionista Kattia Rivera le cuestionara por qué sigue sin aceptar la reunión que los sindicatos le solicitan para tocar el tema de la crisis de especialistas que provocó la renuncia de decenas de estos en los últimos meses, precisamente porque la ley les impide migrar al salario global, y con esto, ganar menos incluso que los nuevos profesionales.

“No nos hemos reunido con los sindicatos ni los especialistas pues precisamente me he avocado en estas tres semanas que tengo en el puesto en ver cómo está el estudio técnico, ese estudio técnico efectivamente estamos considerando que se achique totalmente la brecha que existe entre el salario compuesto y el salario global, no lo he llevado a junta directiva, precisamente está dentro de uno de los temas que se conocerá este jueves para que la gerencia administrativa que fue la que hizo el estudio pues se tenga que consensuar y requerimos la aprobación de la gerencia financiera”, aseguró Taylor.