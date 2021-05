Diputados también cuestionan decisión del MEP de suspender las clases

Los diputados también se sumaron este lunes a las críticas contra el Ministerio de Educación Pública por la tardía decisión de suspender las clases presenciales en medio de la creciente ola de contagios en el sistema educativo nacional.



Desde las diferentes bancadas los legisladores apuntaron hacia el MEP y el Gobierno por la falta de decisiones que, según ellos, le han costado la vida a decenas de educadores.

Pero, sobre todo, porque viene explicada por los problemas de conectividad en los hogares de miles de estudiantes luego de más de un año de pandemia y por la falta de prioridad en la vacunación de los docentes.

“Es reprochable que se tome esta decisión cuando ya tenemos el agua al cuello y es otra muestra de la mala planificación de este gobierno que como ya lo he mencionado todo lo hace a golpe de tambor. Me siento satisfecha con la medida, pero no es posible que el gobierno de Carlos Alvarado siga improvisando”, dijo a su vez la diputada de Restauración Nacional, Flora Segreda.