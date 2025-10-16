Diputados estudian sesionar los viernes para “poner a caminar” el Plenario

En tan solo 15 días concluirá el periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa, ese espacio de tiempo en el que las diputaciones definen la agenda de temas a tratar en cada una de las sesiones del Plenario.

Esa es la principal razón por la que los legisladores buscan cómo poner a caminar nuevamente la discusión, acaparada por la votación de mociones del proyecto de jornadas 4x3, desde hace varios meses, y en las últimas semanas, por las mociones del proyecto para la creación de un fondo espacial para los arroceros.

Este jueves, las jefaturas de fracción estudiaron diversas alternativas para intentar distribuir el tiempo y así avanzar con proyectos de interés para cada una de las fracciones.

La presidenta en ejercicio del Congreso, Vanessa Castro, sugirió que el Plenario sesione los viernes en horas de la mañana. Tradicionalmente, este día los diputados lo utilizan para visitar sus comunidades, giras programadas, entre otras actividades fuera de Cuesta de Moras.

El jefe de la fracción liberacionista, Óscar Izquierdo, propuso que los viernes se dedique una hora para la discusión de diversos proyectos y dos horas más para votar las mociones del proyecto de interés para el sector arrocero.

"Lo de los viernes es una posibilidad que podemos ver. Igualmente, lo voy a tratar en fracción porque no sé la disponibilidad ni compromisos de ellos", explicó el subjefe de la fracción oficialista, Daniel Vargas.

El legislador se mostró abierto a la idea de dedicar al menos una hora al día, de lunes a jueves, para conocer otros proyectos de ley. Eso sí, pidió que el apoyo se condicionara a que la agenda de proyectos sea de consenso entre todas las partes.

La intención de legislar los cinco días tiene un primer obstáculo; el viernes 24 de octubre está convocada la Comisión Investigadora Presuntas Irregularidades Caja Costarricense de Seguro Social, según lo alertó la legisladora Rocío Alfaro, del Frente Amplio.

"A partir del otro viernes se estaría convocando, precisamente, por ser una comisión que tiene que entregar un informe [...] En vista que otras comisiones han buscado solventar sus espacios, el único que fue quedando fue el viernes", explicó la frenteamplista.

De momento, la Asamblea Legislativa ha logrado discutir poco más de 700 mociones de las 2.564 que tiene el proyecto de jornadas 4x3 y, por otro lado, el expediente para la creación de un fondo para el financiamiento del sector arrocero suma cerca de 130 mociones.

"Si ustedes me dicen, vengamos viernes... venimos viernes, yo no tengo problema. Es que quisiera que ustedes entendieran. Si ustedes quieren venir viernes a trabajar, venimos, pero le tenemos que dar una señal a la gente de que estamos caminando [...] Señores, nos quedan seis meses y de esos seis meses nos queda diciembre, nos queda la campaña electoral, que nos va a generar a un tema y nos quedan extraordinarias. Perdón que soy tan insistente, pero quiero que se ubiquen... Nos queda muy poquito tiempo", recalcó con vehemencia Vanessa Castro.

Será la próxima semana cuando se decidirá de manera definitiva si se legisla los viernes 24 y 31 de octubre.