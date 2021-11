Pérez Zeledón revive en el cierre del torneo y se salva del sótano

Pérez Zeledón sorteó un difícil compromiso ante Sporting FC y logró un ajustado triunfo 1-0 para salvarse así del último lugar del Apertura 2021.

Los Guerreros del Sur logran así 15 de los últimos 18 puntos en disputa, suficientes para evitar el último puesto que los comprometía de cada al próximo Torneo de Clausura 2022.

Pese al buen momento generaleño, el escollo ante los josefinos no fue nada fácil, ya que pese a no jugarse nada en este cierre, los dirigidos por José Giacone se propusieron complicar a más no poder a los locales.

La paridad la rompió un gran remate del joven Axel Amador que cruzó en medio de las piernas al portero Alexander Lezcano para el 1-0 definitivo al minuto 41.

La tranquilidad del resultado los ayudó a sortear el ataque del Sporting que tuvo mayor ataque en la complementaria, incluso estuvieron muy cerca de empatar en una acción de Jeikel Medina que salvó el brasileño Moura en la línea.

Todavía, el juego se complicó más para los Guerreros del Sur al quedarse con un hombre menos tras la roja directa del panameño Manuel Morán luego de una entrada hartera sobre Hernán Fener.

El juego terminó muy cortado por la enorme cantidad de faltas y con un tapadón de Jussef Delgado en tiro libre de Randy Chirino.

Además, Diego Mesén también se fue expulsado en Pérez Zeledón, quedando con solo nueve hombres en el campo.

La victoria le permite a Pérez Zeledón llegar a 24 unidades y salvarse de la última posición, ya que Jicaral y Guanacasteca juegan este miércoles entre sí y se quitarán puntos.

Los generaleños respiran tranquilos, tras un torneo lleno de tropiezos, pero que sus últimos resultados dan algo de esperanza para el próximo certamen.