Estafas con “clubes de viajes”: recomendaciones para no caer

En setiembre, el Organismo de Investigación Judicial detuvo a una mujer señalada por liderar un esquema de fraude mediante supuestos clubes de viajes. Más de 50 personas fueron afectadas, con pérdidas que superan los $32.000 (unos ₡16 millones).



No se trata de un caso aislado: muchos costarricenses son blanco de timos similares.

Para ayudar a prevenirlos, Cinthia Zapata, de la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía y Comercio (MEIC), compartió durante una entrevista en Buen Día recomendaciones clave para identificar señales de alerta y adoptar mecanismos de protección antes de que sea demasiado tarde.



