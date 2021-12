Nadal llegó a Melbourne para el Abierto de Australia

El exnúmero uno mundial Rafael Nadal informó de su presencia en Melbourne, este viernes a través de Twitter, dos semanas antes del inicio del Open de Australia, que ganó en 2009.

El español, de 35 años, colgó una foto suya sobre una pista del Open de Australia, acompañado por un texto en inglés: "No se lo digan a nadie... aquí estoy".

🤫 Don’t tell anyone…

… here I am 😉 pic.twitter.com/x1F2BJnH3y