Mariscal de los Steelers Dwayne Haskins muere atropellado

Dwayne Haskins, joven mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, falleció en la mañana de este sábado al ser atropellado por un camión en el sur del estado de Florida, informaron la franquicia de la liga de football americano (NFL) y medios estadounidenses.

"Estoy devastado y sin palabras con el desafortunado fallecimiento de Dwayne Haskins", comentó el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, en un comunicado.

"Rápidamente se convirtió en parte de nuestra familia de los Steelers desde su llegada a Pittsburgh y fue uno de nuestros más duros trabajadores, tanto en el campo como en nuestra comunidad. Dwayne fue un gran compañero de equipo, pero aún más un tremendo amigo para muchos. Estoy realmente desconsolado", añadió.

Los Steelers no ofrecieron más información sobre la causa de la muerte de Haskins, de 24 años.

We are deeply saddened by the tragic loss of Dwayne Haskins.



