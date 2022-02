¿Están los Juegos Olímpicos volviéndose irrelevantes?

¿Cuál es el legado de estos Juegos Olímpicos de Invierno?

Responder esta pregunta puede ser muy fácil cuando tienes una medalla en el cuello. O cuando has estado emocionado, ansioso, decepcionado o en júbilo. Después de todo, la emoción es el mayor atractivo del deporte. Incluso con distancia periodística, esto es lo que a veces puede cubrir todo lo demás: el trasfondo político en el país anfitrión, por ejemplo, o el daño ambiental. Es por eso que el "sportswashing" se ve como una estrategia efectiva.

Los Juegos Olímpicos de China, que acaban de clausurarse, podrían ser un punto de inflexión en este sentido porque la ola de emoción simplemente no llegó. En cambio, el espectáculo, aunque bien organizado, parece un velo que se ha lavado con mucha frecuencia. Está pálido y raído. Y deja a su través, claramente visibles, las dudosas estructuras de los Juegos Olímpicos.

¿Es todo esto normal?

Por supuesto, estas dos semanas también han producido nuevas estrellas, como Eileen Gu, doble campeona olímpica a los 18 años. También se han dejado al descubierto los abismos del deporte de alto nivel, particularmente en el caso de la joven patinadora artística rusa Kamila Valieva. Y Alemania tuvo victorias sensacionales, como el oro en combinada nórdica para Katharina Hennig y Victoria Carl, y una serie casi asombrosa de medallas de oro en deportes de deslizamiento.

Este escenario en particular es un buen ejemplo de por qué las críticas no se acaban. Quienes observan y han visto la monstruosidad en lo que alguna vez fuera una reserva natural saben muy bien que la sustentabilidad no fue realmente un factor, no hace falta una investigación profunda. Es la misma vieja historia.

Igual de antigua es la consternación por la política del Comité Olímpico Internacional (COI). La cooperación con gobernantes como Vladimir Putin (Sochi 2014) y Xi Jinping es demasiado familiar. Para tener unos Juegos Olímpicos de Invierno sin contratiempos, el presidente del COI, Thomas Bach, y su organización no prestan demasiada atención al respeto de los derechos humanos o la libertad de expresión. Así ha sido esta vez. Las declaraciones de Bach sobre la tragedia de Valieva y la posible introducción de una edad mínima en las Olimpiadas son hipócritas. Podría haberse encargado de lo último hace mucho tiempo. El COI tampoco mostró interés en el hecho de que los equipos de varios países compraran teléfonos móviles desechables por temor al espionaje chino.

China utiliza su plataforma

¿Y China? Los anfitriones usaron los juegos como propaganda, como estaba previsto. El honor de llevar la llama olímpica fue otorgado al esquiador de fondo Dinigeer Yilamujiang, una uigur, la minoría musulmana con decenas de miles internados por el gobierno de Pekín en campos de reeducación. Este hecho fue simplemente tachado de "mentira" por Yan Jiarong, la portavoz del comité organizador olímpico. En cambio, de acuerdo con el plan de China, Yan tergiversó el contexto político al llamar al Estado insular democrático de Taiwán "una parte inseparable de China".

A todo eso se sumó la pandemia, que causó la ausencia de la mayoría de los espectadores, mientras deportistas, medios de comunicación y oficiales vivían en una burbuja durante tres semanas. Estrictamente vigilado y con constantes pruebas de detección, el número de casos de coronavirus se mantuvo al mínimo.

Pero por exitoso que fuera, tuvo un impacto negativo en el estado de ánimo de muchos de los involucrados. "Todos han tenido ya bastante y están buscando salir de aquí", dijo el director de esquí alpino de Alemania, Wolfgang Maier, en el penúltimo día de las competiciones.

Si los atletas y los funcionarios deportivos se sienten así, ¿cómo pueden los fanáticos del deporte y los observadores sentirse diferente? No había señales de la magia que los Juegos Olímpicos suelen desencadenar y que incluso puede anular críticas. Juegos como los de Beijing corren el riesgo de volverlos una cosa: irrelevantes.