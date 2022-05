Djokovic se estrena con victoria en Madrid

El joven prodigio Carlos Alcaraz derrotó en su presentación en el Masters 1000 de Madrid al georgiano Nikoloz Basilashvili en dos sets (6-3, 7-5), horas después de que el número uno del mundo Novak Djokovic se estrenara en el torneo madrileño con una contundente victoria sobre el francés Gael Monfils 6-3 y 6-2.

El próximo rival de Alcaraz, el jueves, saldrá del duelo entre el británico Cameron Norrie (11º) y el estadounidense John Isner (23º).

Al tenista de 18 años no le tembló el brazo este martes en segunda ronda cuando se vio por detrás en el marcador tanto en el primer set (3-1) como en el segundo (5-3) y en ambas mangas acabó remontando.

Alcaraz, campeón en Miami y en Barcelona este año, presenta un balance de 24 victorias y 3 derrotas.

Horas antes, 'Nole', tres veces ganador en Madrid, se anotó en 1 hora y 27 minutos su 18ª victoria sobre el francés, número 21 del mundo, que nunca ha ganado al balcánico.

"Diría que ha sido mi mejor partido del año. Me sentí muy bien en la cancha. He tenido un gran rendimiento. Estoy muy contento, sabiendo que hasta ahora no he jugado mi mejor tenis en los pocos torneos que he disputado este año y aún sigo buscando mi ritmo", comentó Djokovic

Djokovic, que con esta victoria se aseguró seguir en la punta del ranquin mundial, se medirá en tercera ronda con el británico Andy Murray, que derrotó al canadiense Denis Shapovalov.