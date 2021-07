Boxeadora Juliana Rodríguez se reunirá con jerarca del CON este miércoles

La boxeadora Juliana Rodríguez se reunirá este miércoles con el presidente del Comité Olímpico Nacional (CON), Henry Núñez, para conocer las causas que llevaron a negarle su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.



‘La China’ pudo convertirse en la atleta número 13 de la delegación olímpica, sin embargo, la Asociación Costarricense de Boxeo (ACOBOX) y el CON dejaron pasar la oportunidad aduciendo que la pugilista abandonó los entrenamientos para dar su paso al boxeo como profesional.

“No hay mucho que aclarar, las entidades olímpicas rechazaron un pase para Costa Rica para el boxeo olímpico y para mi persona, algo que iba a ser totalmente histórico”, expresó la boxeadora sobre la reunión que sostendrán vía Zoom en horas de la tarde con el jerarca.

“Tengo mucha tristeza, decepción por parte de las entidades que se supone ayudan a promover el deporte en nuestro país. Es un golpe muy bajo cerrar mi carrera de manera grotesca y hasta dramática, ya que asistir a unas Olimpiadas es el sueño de todo atleta, yo trabajé por eso 10 años e injustamente decidieron decir que no por razones ilógicas.

La boxeadora de 23 años lamenta que la reunión no se efectuara en el momento que el Comité Olímpico Internacional (COI) notificara su boleto debido a su posición en el ranking.

“La tuvo que solicitar días atrás cuando tenía el pase para los Juegos Olímpicos, aunque sea para notificarme. Vamos a estar presentes en la reunión por respeto a él como presidente del CON y saber qué nos quiere expresar”, añadió la oriunda de Desamparados.

Según Juliana el hecho de haber debutado como profesional en junio no le quitaba el derecho de competir en Japón, ya que por reglamento no superaba los diez combates. Según la propia pugilista, cerca de diez atletas clasificados a Tokio llegarán en su misma condición.

“Esta información no habría salido a la luz si no es porque yo mismo me entero. Ellos lo tuvieron a escondidas, nunca lo hicieron público, entonces es un poco confuso. Ya hicimos contacto con el COI porque nunca me informaron de que yo tenía el pase, el proceso de la toma de esta decisión fue muy extraña. Me deja un sinsabor de lo que es el deporte olímpico”, acotó La China.

Además, destacó que tiene pruebas necesarias para demostrar que nunca abandonó el proceso olímpico.

La vacante que dejó no ocupada por Costa Rica en boxeo será ocupada por una representante de El Salvador, la cual se posicionaba quinta, un escalón atrás de la tica en el ranking mundial de su categoría.

“Cometieron el error de negar una plaza olímpica y el país se está dando cuenta de esto, la forma en que procedieron fue muy irregular y deja mucho que pensar de ambas entidades (ACOBOX y CON)”, concluyó.