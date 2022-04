Andrey Amador competirá en el Tour de Romandía

El ciclista costarricense Andrey Amador competirá a partir de este martes en el Tour de Romandía en Suiza.



El INEOS dio a conocer este lunes la nómina que le hará frente a las seis etapas.



Amador irá con los británicos Geraint Thomas y Ethan Hayter, el belga Laurens De Plus, el australiano Lucas Plapp, el colombiano Brandon Rivera y el estadounidense Magnus Sheffield.



Recientemente, Andrey finalizó su participación en el Tour de los Alpes, en el que figuró en dos ocasiones en el Top 10 del día.



Etapas:



Martes 26 de abril



Lausanne - Lausanne (5,12 kilómetros, prólogo).



Miércoles 27 abril

La Grande Béroche - Romont (179 kilómetros).



Jueves 28 abril

Echallens - Echallens (169 kilómetros).

Viernes 29 abril

Valbroye - Valbroye (165 kilómetros).

Sábado 30 abril

Aigle Zinal - Val d’Anniviers (181 kilómetros).

Domingo 4 mayo

Sede de la UCI (Aigle) - Villars (15,9 kms, CRI).



Youth 🤝 Experience



The Grenadiers are ready to take on @TourDeRomandie this week 👊 pic.twitter.com/GsiolXCkw8