EN VIVO
Clock

de HS

Noticias

Lo más destacado de las últimas horas

¿Qué dicen los candidatos sobre pedido de renuncia a Mario Zamora que impulsa Claudia Dobles?

Por Teletica.com Redacción 16 de octubre de 2025, 6:30 AM

Hospital Calderón Guardia saturado: opera por encima de su capacidad 

En algunos casos, personas en estado crítico han fallecido dentro de ambulancias debido a la saturación en los servicios. 

https://www.teletica.com/nacional/hospital-calderon-guardia-saturado-opera-por-encima-de-su-capacidad_394391 

¿Qué dicen los candidatos sobre pedido de renuncia a Mario Zamora que impulsa Claudia Dobles? 

En una carta, la ex primera dama propuso a sus adversarios en la contienda electoral sumarse para pedir la salida inmediata del ministro de Seguridad Pública y del viceministro Manuel Jiménez. 

https://www.teletica.com/politica/que-dicen-los-candidatos-sobre-pedido-de-renuncia-a-mario-zamora-que-impulsa-claudia-dobles_394359 

Diputados acuerdan presupuesto para reanudar pago de licencias de cuido a pacientes terminales 

Los fondos asignados para costear el subsidio se agotaron en setiembre y la Caja no iba a poder entregarlo por lo que resta del año. 

https://www.teletica.com/politica/diputados-acuerdan-presupuesto-para-reanudar-pago-de-licencias-de-cuido-a-pacientes-terminales_394375 

Saprissa triunfa y va al clásico contra Alajuelense como líder 

Los morados vencieron 0-2 a San Carlos con un golazo que selló el triunfo. 

https://www.teletica.com/deportivo-saprissa/saprissa-triunfa-y-va-al-clasico-contra-alajuelense-como-lider_394383 

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas