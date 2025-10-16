Lo más destacado de las últimas horas
¿Qué dicen los candidatos sobre pedido de renuncia a Mario Zamora que impulsa Claudia Dobles?
Hospital Calderón Guardia saturado: opera por encima de su capacidad
En algunos casos, personas en estado crítico han fallecido dentro de ambulancias debido a la saturación en los servicios.
https://www.teletica.com/nacional/hospital-calderon-guardia-saturado-opera-por-encima-de-su-capacidad_394391
En una carta, la ex primera dama propuso a sus adversarios en la contienda electoral sumarse para pedir la salida inmediata del ministro de Seguridad Pública y del viceministro Manuel Jiménez.
https://www.teletica.com/politica/que-dicen-los-candidatos-sobre-pedido-de-renuncia-a-mario-zamora-que-impulsa-claudia-dobles_394359
Diputados acuerdan presupuesto para reanudar pago de licencias de cuido a pacientes terminales
Los fondos asignados para costear el subsidio se agotaron en setiembre y la Caja no iba a poder entregarlo por lo que resta del año.
https://www.teletica.com/politica/diputados-acuerdan-presupuesto-para-reanudar-pago-de-licencias-de-cuido-a-pacientes-terminales_394375
Saprissa triunfa y va al clásico contra Alajuelense como líder
Los morados vencieron 0-2 a San Carlos con un golazo que selló el triunfo.
https://www.teletica.com/deportivo-saprissa/saprissa-triunfa-y-va-al-clasico-contra-alajuelense-como-lider_394383