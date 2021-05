Encierro no aplanará curva de COVID-19, asegura grupo de médicos

Grupo Médico Costa Rica, una organización que reúne a unos 700 profesionales del sector, asegura que los “encierros” no son la vía para atender el crecimiento de contagios COVID-19 en el país.

“Hay absoluta solidaridad con los colegas que están enfrentando la pandemia en los hospitales; pero, ¿de qué forma vamos a decirle a los que necesitan trabajar que no salgan y que no coman? La solución no es matar a esa empresa que cada costarricense tiene, que se llama Costa Rica”, recalcó la doctora Delia Ribas, cofundadora de la agrupación.

El grupo de médicos dice estar de acuerdo con que se controle la movilidad, pero sostiene que eso no será suficiente sin la aplicación de otras medidas.

“El problema no es solo que el costarricense se ha portado mal y tampoco la solución sería manejar la situación como hace un año, cuando no había vacuna, ni tampoco que se deje de lado la promoción de medicamentos en etapas tempranas de la enfermedad”, señaló Ribas.

Esta reacción llega luego de que la Unión Médica Nacional calificara como “pobre” la respuesta del Gobierno ante el incremento de casos. Desde ese sindicato solicitaron endurecer las medidas para contener los contagios.

Lea también Nacional Médicos a Presidente: "Muchas familias pagarán con luto la incapacidad de su Gobierno" La Unión Médica Nacional calificó las medidas anunciadas como una "respuesta pobre y ofensiva para quienes, agotados y abrumados, dan todo en los hospitales".

​Por su parte, Grupo Médico Costa Rica pide acelerar la vacunación y adoptar un protocolo país para el uso de medicamentos en etapas más tempranas de la enfermedad.

“En algunos hospitales se está usando la ivermectina en casos moderados de COVID-19, pero entonces ¿no sería mejor usarla en casos de pacientes leves para que no lleguen a convertirse en un caso moderado?”, cuestionó la doctora Ribas.

También señalan deficiencias en el proceso de vacunación. “Los funcionarios deben llenar a mano un formulario de siete columnas para pacientes vacunados, ¿cómo es eso posible?, ¿no estamos acaso en una era digital?”, reclamó la cofundadora de la agrupación.

La Cámara de Comercio de Costa Rica también ha defendido la postura de no aplicar más cierres como medida para frenar los contagios.

En esa línea, el presidente la gremial, Julio Castilla, dice que han promovido medidas alternativas como la aplicación de testeos masivos, acelerar la vacunación y el impulso de campañas de concientización.