Dos magistrados de Sala IV piden inhibirse de votación sobre clases presenciales

Dos magistrados de la Sala Constitucional pidieron no participar de la votación sobre un recurso de amparo, presentado el pasado 22 de enero, contra el regreso a las clases presenciales.

Uno de los magistrados, Paul Rueda, argumenta que ya asumió una postura sobre este tema como padre de familia, dado que su propia hija no irá a clases presenciales todavía y así lo hizo saber al colegio. Por eso, pide que lo separen de la votación.

El otro, Fernando Castillo, presidente de la Sala, sostiene que varios de sus nietos asisten a la escuela y el colegio y podrían verse afectados por la resolución y, por esto, prefiere quedar fuera de la decisión.

La información fue confirmada a Teletica.com por el departamento de prensa de la Sala IV.

El recurso fue presentado días atrás por Javier Badilla, investigador educativo, luego de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmara el regreso paulatino a las aulas a partir del próximo 8 de febrero.



Las peticiones de inhibitoria fueron planteadas en el expediente Nº 21-01200-0007-Co que aún no ha sido resuelto.

​Desde el departamento de prensa, también se aclaró que este tipo de solicitudes son normales y son presentadas por los magistrados con el fin de garantizar una votación transparente.

Otro recurso ya fue rechazado

Este medio también confirmó que la Sala IV ya rechazó un recurso de amparo interpuesto contra el curso lectivo presencial. El mismo fue presentado el pasado 13 de enero bajo el expediente Nº 21-000646-0007-CO.

Como parte de los argumentos, el recurrente señala que miles de estudiantes serán expuestos, considerando que el índice de contagio de COVID-19 no ha bajado, que los docentes no están incluidos en grupos prioritarios de vacunación y que más de 30 centros educativos no cuentan con las condiciones sanitarias adecuadas.

Sin embargo, el recurso fue rechazado en pleno por los magistrados al determinar, entre otros aspectos, que no se señala una lesión o amenaza contra una persona determinada.

"(…) El accionante viene en genérico, por lo que se descarta una lesión o amenaza a una persona determinada", se lee en la resolución.

También se señala que no le corresponde a ese Tribunal definir las políticas de salubridad pública en relación a la modalidad de impartición de lecciones.