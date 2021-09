“Vacunatón” de la CCSS cerró con muy poca asistencia

El “Vacunatón” habilitado durante este sábado y domingo, en múltiples partes del país y con horarios de 8 a. m. hasta las 8 p. m., no logró el resultado esperado por las autoridades.

En varios centros donde había la oportunidad de protegerse contra el virus, la afluencia no fue muy alta. Así lo comprobó Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), este domingo, durante su visita al Área de Salud Mora-Palmichal y otras sedes de vacunación.

“En este cierre del ‘Vacunatón’ hay una afluencia muy baja, realmente aquí podrían atenderse muchas más personas que quieran venir a vacunarse en primera dosis. Hicimos un recorrido de las instalaciones, realmente muy amplias, muy cómodas para todos los usuarios de la comunidad”, dijo el jerarca.

Por otra parte, en las últimas horas, la Casa Presidencial anunció la compra de un millón de vacunas adicionales.

“La Comisión de Vacunación aprobó la compra de un millón de vacunas más para que podamos proteger a nuestra población (…) Eso nos llena de esperanza, porque es la vacunación la que nos ayudará a cerrar esta pandemia y que podamos retomar, un poco más, la normalidad”, expresó el presidente de la República, Carlos Alvarado, en su visita al vacunatorio del Paseo de las Flores.

Aunque el “Vacunatón” finalizó este domingo, la aplicación de dosis contra COVID-19 no se detiene y sigue habilitada. Si no se ha vacunado, arranque la semana buscando un espacio para proteger su vida contra el coronavirus: en este momento, prácticamente no hay que hacer fila para lograrlo.

Repase la información completa en el video adjunto.