Uso de pólvora pudo haber causado incendio que dejó sin casa a familias de Osa

La utilización de pólvora pudo ser la causa de un incendio que dejó sin hogar a dos familias en Palmar Norte de Osa.



El Cuerpo de Bomberos atendió este incendio la madrugada del 25 de diciembre.

Fueron varias familias las que resultaron afectadas, entre ellas una madre y tres hijos de 8, 12 y 18 años. Además de una adulta mayor de 76 años.

Ellos lo perdieron todo, pues apenas les dio tiempo de ponerse a salvo. En el incendio fallecieron calcinadas dos mascotas, un perro y un gato.

“Cuando yo me levanté yo sentí que el calor me estaba quemando y el humo ni para qué, cuando yo vi algo rojo me tiré abajo y busqué la llave, por dicha que la uso en la pila entonces la agarré y comencé a abrir”, contó Herminia Zúñiga, afectada.