Una campaña fría y la pandemia podrían explicar histórico abstencionismo, según analistas

Los datos preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) arrojan 40,6% de abstencionismo a nivel país, la cifra más alta registrada en la historia reciente del país, con un 3.691 juntas mesas contabilizadas, un 53.6%%

"Es muy prematuro, pero podrían valorarse varias variables: la pandemia, que pudo desmovilizar a electores preocupados de exponerse a posibles contagios y la campaña fría que no logró conectar a las y los candidatos con un amplio segmento del electorado indeciso" señala el politólogo Sergio Araya.

"El COVID-19 obligó a los partidos a replantearse la estrategia con los guías que orientaban muchísimo, así como los temas de transporte" agregó por su parte el analista y político Daniel Calvo.



Otro factor que podría pesar en las altas cifras de abstencionismo es la creencia prematura de los electores de una segunda ronda electoral. "Las personas están pensando que la primera ronda es un primer filtro, es decir, son tantos candidatos que no me esfuerzo en informarme y me espero para la segunda ronda" señaló Calvo.

De momento, los datos del TSE muestran un abstencionismo del 50% en Puntarenas y Limón, lo que, según los analistas, no sorprende. "Son provincias usualmente deprimidas en sus indicadores de desarrollo humano donde siempre el abstencionismo ha estado por encima de la media en cada elección", explicó Araya.

A esto se suma el hecho de que "en las zonas costeras es difícil el tema de las distancias para llegar a los centros de votación" agregó Calvo.

