Un mal acuerdo con el FMI podría ser peor que no firmarlo, según analista

“Firmar un mal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es tan malo, o incluso peor, que no firmarlo” sentenció el economista y catedrático de la Universidad Nacional, Leiner Vargas durante el programa 7 días radio de este lunes.

Vargas dijo que no se opone a que Costa Rica negocie un préstamo con el FMI como parte de la solución fiscal, pero el riesgo está en que no parece que haya claridad en la propuesta del Gobierno.

“Cuando tengamos un Gobierno capaz de tener una agenda clara de salida de la crisis, no hay que tener miedo del ir al Fondo. El Fondo de ahora no es el de hace 30 años, pero si el país lleva una agenda equivocada, es posible que el FMI la acepte, pero con eso el país no va a salir adelante”