Turista mexicana atacada sexualmente en Puerto Viejo espera que su caso llegue a juicio

Una turista mexicana, quien fue atacada sexualmente en Puerto Viejo, espera a que su caso sea juzgado y pide acciones al Gobierno para evitar más ataques.

Su caso ocurrió en octubre del 2019 cuando visitó Limón con una amiga.

Según la mujer, quien estaba en el país realizando un estudio de postgrado en Derecho, un sujeto las atacó por la espalda y las golpeó con un palo.

“Estuvimos un rato en la playa y nos abordó un sujeto, no le hicimos caso, luego nos regresamos y en ese momento el tipo se acercó, nos observó, luego se escondió detrás de un árbol, le comento a mi amiga y de repente oigo un ruido, volteo y veo al tipo con un tronco para pegarme en la cabeza, reaccioné y me pegó en la espalda”, explicó la afectada.

La víctima precisa que, tras ser golpeadas, el agresor intentó abusarlas sexualmente.

“El tipo nos comenzó a pegar e intentó tocarnos a las dos, nos defendimos, el tipo se bajó la pantaloneta, al final logramos escapar y vimos a los policías. Ellos nos dijeron que no teníamos que caminar solas a esas horas, que cómo andábamos vestidas y que si estábamos tomando. Les dijimos que queríamos denunciar y nos dijeron que no porque era fin de semana y no había nadie que pudiera hacer la denuncia, por lo que exigimos que hablaran a la Embajada de México para que nos ayudaran”, agregó la víctima.