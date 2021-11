Tránsito advierte que multará a mal estacionados durante partido de La Sele

Con el objetivo de reducir el congestionamiento vial, la Policía de Tránsito advierte que sancionará a los conductores mal estacionados, este martes, durante el partido de la Selección Nacional.

El juego contra Honduras está programado para las 7 p. m. en el Estadio Nacional de la Sabana. Frente al reducto, habrá presencia de oficiales para evitar que los choferes se estacionen en aceras, frente a hidrantes o en zona amarilla. Quienes así lo hagan, se arriesgan a que se les retiren las placas del vehículo o al decomiso del mismo, sumado a las multas, costos de acarreo y custodia respectivos.

La recomendación de las autoridades es estacionar el vehículo en parqueos o lugares permitidos.

De acuerdo con el director de la Policía de Tránsito, Germán Marín, los oficiales estarán regulando el tránsito en los principales cruces cercanos al Nacional: el de la Nissan, el del Gimnasio Nacional y hacia el sector de Pavas.

También vigilarán que no haya giros a la izquierda en el sector de Sabana Norte, por el edificio del Instituto Costarricense de Electricidad. Estarán pendientes, además, de que los autobuses no se queden más tiempo de los necesario en las paradas.

Lo anterior se suma a un control de alcohol en distintos sitios del territorio nacional. Durante el año, 2.121 conductores fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía por conducir en estado de ebriedad, según indicó Tránsito.