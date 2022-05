Tico en Shanghái: “Esto es una cárcel, casi ni podemos ver el sol”

Juan Miguel Ortega Quesada, de 35 años y vecino de El Guarco de Cartago, estudia un doctorado en antropología médica en Shanghái, China.



Está en ese país desde el 2019 gracias a una beca, pero dice que ya es hora de regresar a Costa Rica de manera urgente.

Vive en un pequeño cuarto del campus universitario. No todos los días ve el sol debido al confinamiento por el COVID-19.

Cientos de miles de personas positivas han sido llevadas a improvisados centros de aislamiento, ya que China no les permite efectuar cuarentena en sus casas.

“Esto es como una cárcel, nosotros decíamos en broma que tenía más derecho las personas en la cárcel porque tenían derecho a ver el sol un ratito por día, nosotros no teníamos ni siquiera eso.

Además, Juan Miguel está tratándose un cáncer testicular y el confinamiento que hay en Shanghái le perjudica.

“En el 2020, apenas iniciaba la pandemia, yo fui diagnosticado con cáncer, que me traté acá en China con dos operaciones y el proceso de quimioterapia, después de eso yo necesito hacerme revisiones cada tres meses y la última revisión fueron hace seis meses, estando en confinamiento no hay esperanza de que me ayuden a saber cómo está mi situación con el cáncer”, relató el joven.