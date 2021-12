Sueños de Navidad: pareja de adultos mayores comparte un amor incondicional en medio de muchas carencias

Muy cerca del río en Ciudad Neily, en medio de árboles y plantas, se encuentra la deteriorada y vieja casa de Eida y José Ángel.

Eida es diabética, sufre de fibromialgia y vértigo, pero ella deja sus padecimientos de lado para atender don José Ángel, quien fue diagnosticado con párkinson hace dos años y recientemente se quebró la cadera.

“Es difícil de explicar que fue lo que pasó, ni yo entiendo, fue tan repentina la cosa, yo me enredé en las chanclas que llevaba puestas y me fui de costado, pegué en un pedazo de madera que había y me partió el hueso”, contó el adulto mayor.