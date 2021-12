Sobreviviente de accidente en moto: "Fue el susto de mi vida...todos estamos expuestos a esto"

Rodolfo Rodríguez, periodista del programa De Boca en Boca no volvió a manejar motocicleta luego de una colisión que tuvo en octubre del 2018.



Afortunadamente, puede compartir su historia, y a continuación, presentamos la entrevista que brindó a Teletica.com. Conversamos con él un día después de que cinco personas murieran en accidentes en motocicleta en distintas partes del país.

¿Sabía usted que el 45% de muertos en carretera durante este año son motociclistas? ¿A qué cree que obedece esta cifra?

P ues no, un 45% me parece que es una cifra muy alta. El que compra moto parte por una necesidad de transportarse más ágilmente, pero cometemos varios errores, opino que uno de ellos, o el más frecuente es: "como yo anduve mucho en bicicleta, entonces me la juego en moto”; es como uno de los primeros pensamientos que a uno se le viene a la mente, y pues no, es completamente otra cosa.

Yo siento que en la moto debe de haber un mayor respeto porque si en carro se debe manejar a la defensiva, considero que en motocicleta estamos más expuestos y que se debería duplicar esa forma de conducción a la defensiva, y no lo hacemos. Prácticamente, tomamos confianza muy rápido en la moto, nos aventuramos, le empezamos a tomar el gusto a la velocidad, a la forma en que llegamos de un lado al otro en mucho menos tiempo, y todo eso va creando un ambiente de confianza que después, en un parpadeo -como me sucedió a mí-, puede cambiar hasta la vida. Gracias a Dios pude salir ileso, porque fue un accidente donde estuve a milímetros de quedar inválido, de tener algún tipo de complicación.

¿Ha sido el único accidente en el que ha estado involucrado? ¿Cómo fue?

Sí, fue el único, casi un año después de adquirir la moto. En este caso fue un parpadeo como te decía, fue una alcantarilla que no tenía tapa y le colocaron un tronco de madera de más de metro y medio de altura que se salía de la misma, para que la gente lo pudiera ver. Y en las condiciones que iba era lloviendo, oscuro, el lugar también era un poco complicado y lo vi muy tarde, derrapé y colisioné con la rama.

¿Cuánto tiempo le llevó recuperarse?

Fueron seis meses prácticamente que estuve con un cuello ortopédico, un somi, que es una armadura que va desde el pecho hasta el cuello, porque tuve una lesión en las cervicales tres y cuatro, se fisuraron, pero no se quebraron por completo. Prácticamente, la inmovilización era lo único que me podía salvar de una operación. Seis meses después, gracias a Dios, pude recuperarme y no necesité operación, sino que tuve que llevar terapia, recuperarme en natación. Y gracias a Dios tuve esa oportunidad, pero muchísima gente no tiene esa suerte de salir ileso de un accidente de moto. Porque los números que me mencionabas sí son muy alarmantes, y uno en automóvil -porque no volví a manejar motocicleta- ve a los conductores con ese grado de confianza excesivo, y pues va a llegar un día y no van a tener esa suerte, en un parpadeo puede cambiarte la vida inmediatamente.





¿Llevaba todos los implementos requeridos?



Sí, de hecho, tenía una jacket con una platina en la espalda, que me ayudó a no desnucarme prácticamente, porque al yo impactar con el tronco, mi cabeza se fue hacia atrás, y fue la platina que se dobló incluso, la que me sostuvo la cabeza.

¿Cómo cataloga este suceso?



Fue el susto de mi vida, ver a mis hijas preocupadas y a mi familia… todos estamos expuestos a esto, yo entiendo que puede pasar también en un carro o una bici, lo que pasa es que los números están y si son tan contundentes como estos, es porque en realidad, estamos hablando de un peligro mayor. Y creo que hay una culpa compartida, hay mucha cultura en carretera, hay choferes de carros a los que nos les importa que haya una moto, pero también hay motociclistas que andan muy imprudentes en la calle. Y ahora que yo ando en automóvil, los puedo ver, desafiando hasta la gravedad, haciendo piruetas en las calles o pasando entre los carros a altas velocidades. Y la verdad que uno en la moto es el chasis y siempre va a llevar la peor parte. A muchos, como en mi caso, nos va bien, o regular -porque estuve 17 días hospitalizado, seis meses incapacitado-, y otros no corren con la misma suerte y lamentablemente la familia es la que después lo sufre.



¿Los motociclistas si cumplen con las normas de seguridad requeridas?



Pues es que hay de todo, aquí en la capital o en el GAM más. Pero yo que viajo mucho y ando siempre como en las zonas rurales hay muchísimo menos control. Pero yo creo que es cultura en carretera, tanto de respeto del carro a la moto, como del respeto del motociclista a la moto en sí.



¿Algún mensaje de cierre para crear consciencia en la población no solo motociclistas, sino peatones y otro tipo de conductores?



Valorar la vida, valorar la familia en esta época. Yo sé que muchos motociclistas – y ahora en pandemia- invirtieron para subsistir, y muchos andan entregando comida, y en este oficio donde más rápido entregue el servicio, puede tomar otro pedido, y hay más sustento. Yo creo que la vida es más importante que la plata, que el tiempo y muchas otras cosas. Crear consciencia y manejar siempre la defensiva, siempre pensar que en la casa lo están esperando a uno, importante ser muy responsables y tenerle respeto a la moto.