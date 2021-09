Semana clave para definir montos del marchamo 2022

Esta semana es clave para saber cuánto pagaremos de marchamo 2022. Los legisladores arrancarán, este lunes, con la discusión de 13 mociones al proyecto 22.519, que plantea una posible rebaja.

“Hemos acordado las jefaturas de fracción en su amplia mayoría, por lo menos las de oposición, seguir adelante y con paso acelerado en el proceso de la rebaja en el precio del marchamo para fin de año. Lo que queremos es darle oxígeno a la gente, a las familias de Costa Rica, que no tienen para cubrir todas sus necesidades y esta rebaja, sin duda alguna, va a generar un respiro para los bolsillos de los costarricenses”, explicó Jonathan Prendas, diputado independiente.

La tarifa podría bajar, aproximadamente, un 35% del monto que le corresponde y solo aplicaría para vehículos que tengan un valor menor a los ₡15 millones.

A pesar de las propuestas y de su eventual aprobación, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, dijo en el programa En Profundidad de Teletica.com que el Ejecutivo no descarta vetar el proyecto.

“¿Descartaría usted, en este momento, un veto?”, le consultó el periodista Rodolfo González. “No, jamás”, le respondió el jerarca.

Lea también Nacional “Prefiero no adelantarme a ese momento”, dice Presidente sobre vetar rebaja al marchamo Alvarado aseguró que él espera que sean los propios diputados los que desistan de tramitar el proyecto que se empezará a discutir esta próxima semana.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró que esa rebaja en el marchamo compromete los desembolsos pendientes del préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Esa señal de avanzar con una reducción del marchamo puede poner en riesgo la agenda del FMI, que es hoy la que le está dando una gran, dichosamente, estabilidad a Costa Rica. Entonces sí, no me parece que sea lo oportuno, yo espero que los diputados no avancen en esa dirección porque eso va contra el interés general del país. Yo esperaría que no lo hagan, y si me corresponde tomar alguna acción, pues prefiero no adelantarme a ese momento”, expresó el mandatario.

La disminución debe estar avalada antes del 1° de noviembre, día en que empieza el cobro del marchamo 2022.