Sectores coinciden en que las nuevas medidas solo conseguirán "empeorar la economía"

La Asociación de Bares, la Cámara de Comercio de Costa Rica, el sector turístico y el alcalde de Garabito, Tobías Murillo, coinciden en que las nuevas medidas sanitarias, anunciadas este lunes por el Gobierno solo conseguirán "empeorar la economía".



Según los voceros consultados, las dos horas menos que tendrán los negocios para trabajar, así como la restricción vehicular nocturna, son medidas sin fundamento técnico-científico. Además, consideran que no escuchar a los diferentes gremios demuestra “arrogancia” por parte de las autoridades.

“Estamos molestos por las medidas tomadas porque perjudican más al gremio de restaurantes, bares y hoteles, generando una inestabilidad económica y laboral. La arrogancia del Gobierno durante esta pandemia y el no escuchar a los sectores y diferentes gremios es preocupante”, dijo José Francisco Quesada de Asobares.

Declaraciones de José Francisco Quesada, Asobares:





Quesada explicó que el desempleo sigue aumentando y con estas medidas continúa el retroceso de la economía. El representante insta a la población a no asistir a las fiestas clandestinas, donde hay mayor posibilidad de contagiarse de COVID-19.

Declaraciones de Arturo Rosabal, Cámara de Comercio:





Para Rosabal, se debe de valorar la posibilidad de disminuir el tiempo de aislamiento, siguiendo recomendaciones científicas, para que esto ayude a la continuidad de los negocios.

El alcalde de Garabito, Tobías Murillo, dice que acepta la nueva restricción vehicular, pero no la comparte.

“El Presidente Carlos Alvarado, el ministro de Salud y el jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) deben de hacer un análisis más exhaustivo, que no afecte tanto la economía del país. Estamos en recuperación, en época de verano y algunos medios de comunicación hablan de muchos contagios en las zonas costeras, pero en el Área Metropolitana parece que no pasa nada. Debe de haber un mayor análisis para no perjudicar la economía del país”, indicó Murillo.