Sector construcción cayó un 26% en el 2020

El sector construcción cerró el 2020 con una caída de 26% en los metros cuadrados tramitados con respecto a 2019, una disminución histórica que se explica mayormente por los efectos de la pandemia del COVID-19.



El sector, uno de los más golpeados especialmente durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, registró 8.32 millones de m2 el año anterior, contra los 11.33 que se reportaron en 2019.

La pandemia, según precisó el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Olman Vargas, es responsable de alrededor de un 15% de esa caída, pues la proyección para 2020 ya era originalmente de -9% por la entrada en vigor del impuesto al valor agregado (IVA) en la construcción.

Detalles

Como es habitual, San José fue la provincia que registró más metros cuadrados construidos con poco más de 2 millones, mientras que Limón fue la de menor actividad con 390 mil m2.

Cartago, sin embargo, fue la única de las siete provincias que acabó con un balance positivo con respecto al 2019, impulsada principalmente por proyectos viales y construcciones en zonas francas.

Por tipo de obra la construcción habitacional sigue dominando los registros con casi 3 millones de m2 construidos, seguido por el sector comercial (1.6 millones), el urbanístico (1.7 millones) y el industrial (1 millón).





El CFIA también advirtió que de los 8.3 millones de m2 tramitados el sector público solo registró 2.2%, la cifra más baja en más de seis años.

“Es alarmante la caída, porque si bien en la calle la gente percibe muchas obras viales en construcción como todo el tema de circunvalación norte, esas obras todas habían sido registradas hace 4, 6 o más años y no responden al trabajo actual del Gobierno diseñando proyectos a futuro.

“El riesgo está de que ese porcentaje caiga todavía más cuando no se pueda construir porque no se registró y no se diseñó en el momento oportuno, entonces sí existe mucha preocupación en el CFIA por la poca participación del sector público en la construcción y que todo el peso recae sobre el sector privado”, advirtió Vargas.

Recuperación

Para este 2021 el CFIA proyecta un crecimiento de 15%, alcanzando los 9.5 millones de m2 de los cuales 8.75% vendrían del sector privado y solo 0.75% del público.

El Colegio advirtió que superar esa cifra dependerá enteramente de las instituciones del Estado, pues el sector privado ya está construyendo a su máxima capacidad.

En ese sentido el CFIA aseguró que para alcanzar esa meta es necesario que, entre otras, se mantenga la exoneración del IVA hasta setiembre próximo, se defina una política clara de reactivación económica y mejore la capacidad de gestión y los procesos de contratación en la administración pública.