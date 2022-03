Salud contabiliza 30 casos de trombosis tras vacunación contra COVID-19

El Ministerio de Salud contabiliza al menos 30 casos de trombosis post vacunación anticovid, tanto con las dosis de Pfizer como de AstraZeneca.

Según los datos oficiales, reportados del 1° de enero de 2021 y hasta el 12 de febrero de 2022, se trata de 21 mujeres y nueve hombres. Para ese momento, el dato de personas con al menos una dosis alcanzaba las 4.119.679 personas. Es decir, los trombos afectaron solo a un 0.0007% de los vacunados.

Las autoridades dividen los casos por probables, posibles y condicionales. El probable se aplica cuando hay potencial relación entre el síntoma y la administración de la vacuna: de estos hay 14 pacientes; mientras que la posible puede deberse a otros factores del paciente. Esta última reporta 12 casos.

La condicional, por su parte, lo que significa que "la secuencia temporal es razonable y la reacción no se explicaría por el estado clínico del paciente, pero el cuadro presentado no es conocido como efecto indeseable del fármaco implicado", según indicó Salud. De este último se reportan cuatro casos.

AstraZeneca

Del total, los casos de trombosis relacionados con la vacuna de AstraZeneca son 12. Los pacientes van desde los 23 y hasta los 56 años.

Con esta dosis, una joven de 32 años murió producto de una hemorragia intracerebral por tombocitopenia y trombosis. Su caso fue reportado como "posible" por el Ministerio de Salud.

Pfizer

Por otra parte, 18 personas se aplicaron la vacuna de Pfizer: los afectados en este grupo fueron pacientes desde los 18 hasta los 83 años.

Con esta vacuna hubo dos pacientes que perdieron la vida tras el incidente. Se trata de una mujer de 66 años con trombosis de seno sagital/trombosis apiógena del sistema venoso intracraneal, cuya causalidad debido a la vacuna fue calificada como "posible".

Esta patología puede ocurrir en pacientes de cualquier edad.

La otra víctima fue un hombre de 77 años, quien sufrió de una tromboembolia. Su caso fue catalogado como "condicional".

En el caso de Pfizer, aún no se ha determinado a qué se deben los trombos. Sin embargo, se presume que está relacionado con el sistema inmunológico, según explicó Fallas.

"Está la vacunación como antecedente, pero hay gente que también tiene otros factores de riesgo para formar trombosis, entonces esa parte es la más difícil, saber si fue o no por la vacuna", dijo.

Síntomas

Algunos de los síntomas son inflamación en las piernas, dolor, hinchazón o pesadez. En otros, cuando la trombosis se hace en el cerebro, el principal síntoma es un intenso dolor de cabeza.

En su mayoría, los síntomas se experimentan entre las 48 a 72 horas post vacunación. Sin embargo, existen casos que se identifican hasta un mes después de la aplicación. Los pacientes deben consultar lo antes posible con un médico.

Fallas explicó que esto puede ocurrir tanto en hombres como mujeres; sin embargo, en Costa Rica, el 70% han sido pacientes femeninas. Esto aún no tiene una explicación.

"No está claro por qué se ha reportado más en mujeres que en hombres, no se ha logrado identificar si es que hay algún motivo hormonal o algo así. Hay muchas cosas que todavía no se conocen", concluyó el experto.