Activistas piden a homosexuales de All Blacks que revelen su orientación

18 de marzo de 2013, 4:48 AM

Activistas por los derechos de los homosexuales pidieron este domingo a los integrantes gays del equipo nacional de rugby, los emblemáticos All Blacks, que revelen su orientación sexual para ayudar a contar con referentes importantes en el país.



El presentador de televisión Steve Gray dijo este domingo al Sunday Star Times que sabía que había varios jugadores homosexuales en el equipo y que incluso había mantenido relaciones con un rugbier, cuyo nombre no desveló.



"Todos siempre me preguntan su nombre, pero no puedo recordarlo. No sé cuál de los All Blacks era, pero en su momento lo comprobé con un amigo y era totalmente verdad", dijo.



Sus comentarios coincidieron con la publicación de la revista británica Attitude, destinada al público homosexual, en la que el jugador inglés del West Ham Matt Jarvis, casado con una mujer, posa en la portada sin camiseta y afirma que es partidario de que los deportistas gays puedan hablar abiertamente de su orientación sexual sin que ello les suponga problemas.



Tony Simpson, presidente del grupo pro derechos de los homosexuales Rainbow Wellington, cree que el rugbier de los All Blacks que diera el paso sería bien recibido por la sociedad neozelandesa.



En el pasado ya hubo jugadores de rugby importantes que revelaron su homosexualidad, como el australiano Ian Roberts o el galés Gareth Thomas.