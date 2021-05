Román Macaya: “Todas las camas del sector privado no son la solución”

Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), indicó este domingo en Estado Nacional que "todas las camas del sector privado no son la solución” para la situación de crisis hospitalaria que está viviendo el país.

"En estos 14 meses no hemos requerido de camas del sector privado, ahora estamos llegando a un punto en que cualquier capa es bienvenida. Ahora dicho eso, todas las camas del sector privado no son la solución, hay que sumarlas a esta guerra, pero estamos hablando del máximo 120 camas no UCI", comentó Macaya.

La periodista y directora de Estado Nacional, Liliana Carranza entonces le preguntó cuál es la solución y el presidente ejecutivo de la CCSS señaló "la solución es que no haya tanto contagio en la comunidad.

En el último reporte de este sábado 15 de mayo, la CCSS confirmó 1.305 personas hospitalizadas por COVID-19.

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hay 489 pacientes (185 críticos) y están distribuidos de la siguiente manera: